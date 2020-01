Maarten van der Weijden gestopt met wereldrecordpoging

Het lijkt nog ver weg dat we net als in de film Eternal Sunshine of the Spotless Mind onze herinneringen kunnen laten wissen. Maar je kunt nu wél vrij makkelijk je ex uit alle foto's waar jullie samen opstaan laten halen.

Op Twitter biedt een vrouw die goed overweg kan met Photoshop namelijk haar diensten aan. Voor een tientje photoshopt ze je ex uit een foto waar jullie samen opstaan. Je ex zit dan misschien nog wel in je hoofd, je hoeft in elk geval niet tegen zijn of haar hoofd aan te kijken elke keer dat je door je foto's scrollt.

Een kleine twee weken geleden plaatste Circe - zoals ze zichzelf op Twitter noemt - een bericht met dat ze voor een tientje je ex wegshopt uit foto's. Daar hadden heel wat twitteraars toch wel oren naar: het bericht is inmiddels duizenden keren geliked en geretweet.