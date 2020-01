Jongeman scheurt met 209 km/u langs politiecontrole

Na de feestdagen vol heerlijk eten en misschien nét iets te weinig beweging, is het weer tijd om even op de kilo’s te gaan letten. Lastig? Ja. Met ups en downs lukte het deze mensen bijna 60 kilo te verliezen.

Sebastiaan Bloemendal (30) was het eind 2018 helemaal zat. Hij besloot op 1 januari 2019 alles om te gooien: van de 141 kilo die hij woog zijn er nu nog 88 over. „Het was genoeg met die buik, hij moést eraf”, vertelt hij. „Ik was lui, deed vaak niks en at teveel. Het maakte mij niet uit hoe ik eruit zag. Eigenlijk stiekem wel, maar het boeide me weinig. Eten was het belangrijkst, dat moest echt veranderen.” Waarom op 1 januari? „Ik dacht elke keer, ik kan volgende week maandag beginnen. Maar dat deed ik nooit. Dan maar op de eerste dag van het nieuwe jaar.”

Bloemendal besluit het in 2019 alleen te gaan doen. De eerste maand is hij alleen bezig met bijhouden wat hij nu eigenlijk eet. „Ik ben een moeilijke eter. Door met een app bij te houden wat ik eet, heb ik een gerechtenlijst samengesteld met dingen die gezond zijn en die ik fijn vind om te eten.” Geen ingewikkelde diëten, dus. „Af en toe eet ik ook gewoon chocola, snoep en McDonalds tussendoor. Ik heb niet alles afgezworen, maar het is wel met mate.” Als het eten erin zit, begint hij met sporten. „Ik heb een mountainbike gekocht en fiets vier keer per week 25 kilometer door de bossen. Dat vind ik leuk en het zit er inmiddels zo in, dat het niet voelt als ‘moeten sporten’.”