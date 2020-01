Grammy Awards voor de 62e keer uitgereikt

De dag waar de muziekwereld jaarlijks reikhalzend naar uitkijkt, is aangebroken. De Grammy Awards worden zondag voor de 62e keer overhandigd in Los Angeles.

De prestigieuze muziekprijzen worden uitgereikt in 84 categorieën. De grootste kanshebber op een beeldje is Lizzo. De zangeres, die vorig jaar haar grote doorbraak beleefde met singles als Juice, Truth Hurts en Good As Hell, maakt kans op maar liefst acht prijzen.

Lizzo

Lizzo is onder meer genomineerd in de vier belangrijkste categorieën: Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year en Best New Artist. Ook Billie Eilish valt die eer te beurt. Het is nog nooit voorgekomen dat twee artiesten tegelijkertijd kans maakten op die vier awards.

Ook veel Nederlands talent zit zondag met spanning te wachten op de uitslag. Het Metropole Orkest en dirigenten Jaap van Zweden en Marc Albrecht maken tijdens de komende uitreiking van de Grammy Awards kans om in de prijzen te vallen.

Nederlanders

Het Nederlands Philharmonisch Orkest en het koor van De Nationale Opera zijn eveneens genomineerd. Daarnaast maken ook YoungKio, de Nederlandse mede-producent van de monsterhit Old Town Road, en de band Altin Gün kans op een beeldje.

Tussen het overhandigen van prijzen door zijn er ook dit jaar weer allerlei optredens. Zo beklimmen Aerosmith, Lizzo, Billie Eilish, Demi Lovato, Gwen Stefani en Blake Shelton het podium. Ook Ariana Grande komt zingen.