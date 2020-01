Geen depressief weer op Blue Monday

De meest deprimerende dag van het jaar komt eraan: Blue Monday is op maandag 20 januari. Maar gelukkig is er een lichtpuntje in deze zware dag: het weer. Volgens Weeronline is het weer namelijk niet om depressief van te worden.

Hoewel de dag start met wat mist en lokale gladheid breekt in de loop van de dag de zon op steeds meer plaatsen door, zo meldt de website.

Deprimaandag

Blue Monday, ook wel deprimaandag, valt altijd op de maandag van de laatste volle januariweek. Het idee is dat het dan vaak nog donker weer is, het de eerste dag van de werkweek is, voor veel mensen vakanties nog ver weg zijn en goede voornemens vaak al mislukt zijn.

Het eerste argument gaat dit jaar voor de meeste mensen niet op. Het wordt een droge dag met op de meeste plaatsen veel ruimte voor de zon. Regionaal start de dag met mist en vooral in de oostelijke delen van het land kan het even duren voordat de mist oplost. In de middag is het 6 tot 7 graden en met weinig wind is het zeker niet onaangenaam buiten.

Vorig jaar

Vorig jaar verliep Blue Monday ook droog en was het vrij zonnig. Wel was het beduidend kouder dan dit jaar met overdag slechts een graad of 2. In 2018 was het deprimerend weer zonder zon en met flink wat regen en in 2017 was het volop winter.