Emma en Noah populairste namen van 2019

Een van de grootste zoetwatervissoorten ter wereld is officieel uitgestorven. Het gaat om de Chinese lepelsteur, die 200 miljoen jaar wist te overleven en tot de jaren '70 een normale verschijning was in de Jangtsekiang, de langste rivier in Azië.

De Chinese lepelsteur kan 7 meter lang worden en tot 450 kilo wegen. De vis is waarschijnlijk ten onder gegaan door overbevissing en de aanleg van dammen in de Jangtsekiang, waardoor hij niet meer kon paren in de bovenloop van de rivier.

Beschermde diersoort