Dierenorganisaties: Zet paarden in de kou

Hoera! Minder hernia's door het zware tillen, want pakketbezorgers van DHL bezorgen geen pakketten meer die zwaarder zijn dan 23 kilo. Dat staat in de nieuwe cao die vanaf nu geldig is.

Pakketbezorgers van DHL hoeven binnenkort geen pakketten meer af te leveren die zwaarder zijn dan 23 kilogram, zo heeft vakbond CNV afgesproken in de nieuwe cao. Het nieuwe maximale gewicht is ingesteld vanwege de steeds zwaardere pakketten die mensen bestellen, zoals zakken hondenvoer van 30 kilo. „Dat is niet de bedoeling, dat is in je eentje geen doen. We stellen daar nu een grens aan: 23 kilo, niet meer. Dan geldt dat gelijk voor alle koeriers”, zegt onderhandelaar Tjitze van Rijssel van CNV. De bond wil dat het maximumgewicht voor alle bezorgers in de sector transport en logistiek gaat gelden.

Ook gaan de pakketbezorgers er de komende drie jaar 16,25 procent op vooruit. Kantoormedewerkers en de mensen die in de loodsen werken, krijgen er in drie jaar 9,5 procent loon bij. Van Rijssel: „In de vorige cao hadden we al het stukloon afgeschaft. De pakketbezorgers krijgen per uur betaald, niet per pakket. In de nieuwe cao hebben we vooral ingezet op een goede loonsverhoging. Dat was ook nodig om te zorgen dat de bezorger een loon krijgt op het niveau van de koerier in de cao beroepsgoederenvervoer.”