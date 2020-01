Daan deed voor de tiende keer tentamen, in zijn rokkostuum

Student Daan deed voor de tiende keer en in zijn rokkostuum tentamen voor zijn struikelvak Calculus. Hoogleraar hoopt dat-ie eindelijk slaagt en zijn mathematen hopen op nationaal aftelmoment op de Dam en lanceerden www.heeftdaancalculusalgehaald.nl.

Wat hij wil worden, later als hij Calculus heeft gehaald, weet Daan (22) nog niet precies. „Maar ik denk data-analist bij een groot bedrijf ofzo.” De student Data Science aan de TU Eindhoven deed deze week voor de tiende keer tentamen voor het vak Calculus. Voor een leek is een tentamensom vooral een verzameling van x en y en willekeurige wiskundige streepjes, voor hem was het in de tentamenhal een aha-beleving, „Eindelijk had ik het trucje door en ging het tentamen goed. Denk ik.” Als kleine Daan wilde hij nog astronaut worden, zijn liefde voor cijfers en data werd getriggerd op de middelbare school. Want data is gewoon mooi! wil data-Daan het wel van de Eindhovense daken schreeuwen. „Je doet er wat mee en dan komt er bruikbare informatie uit.”

Dat hij het vak de keren ervoor niet heeft gehaald, ligt niet alleen aan het trucje niet doorhebben, want Daan kun je rustig een heel druk baasje noemen, dat niet altijd tijd heeft om met z’n neus in de sommen te zitten. Of zin... Dus de onvoldoende was soms ook wel een beetje ‘ingecalculuseerd’. „Ik hoef echt niet binnen drie jaar binnen te zijn.” Hij doet dit jaar het bestuur van studentencampuscafé Hubble en is actief bij zijn studievereniging, en dan is er ook nog huize Donbosco waar hij met veertien huisgenoten woont en het „heel gezellig is.” Maar afgelopen weekend was het rust en reinheid en in plaats van in de lampen hangen, scheen hij nog eens een extra lichtje op de oefensommen. Al was hij best nerveus maandag, verklapt hij, „ik heb niet echt goed geslapen, ik was telkens bang dat ik het zou vergeten.”

C-day

Ter ere van zijn tiende keer, „eigenlijk een soort tweede lustrum”, hulde hij zichzelf in zijn rokkostuum dat hij toch nog thuis had liggen en ging vol zelf en door zijn vrienden ingesproken moed de tentamenhal in. Zijn tentamengenoten, veelal eerstejaars, kennen de vrolijke vierdejaars intussen wel, en wensten hem lachend veel succes. Na afloop wachtte er een door hem afgekocht fust bier in Hubble, en nog een van zijn studiegenoten, en nog een. Een mooi feestje was het, „en moeilijk wakker worden dinsdag!” Uiterlijk 10 februari is het C-day en hoort hij zijn cijfer. „Mijn onderbuikgevoel is goed.” Reden (weer) voor een fustje. Het vak is universiteitsbreed en een vis-à-vis tussen docent Van Berkum en student Daan is er nog niet geweest, „maar hij is meer dan welkom voor een biertje.”

De drie dataketiers

‘Soldaat van Oranje stopt eerder dan Daan Calculus haalt’, is de (D)aanmoedigende lijfspreuk op de speciaal voor hem gebouwde site, door drie van zijn studiegenoten slash mathematen. Wieger, Bram en Zeno hoeven niet lang na te denken over hoe ze Daan zouden omschrijven. „Gangmaker”, komt het er bijna synchroon uit. Alle drie kennen ze het vak. Zeno had een vrijstelling, de andere twee haalden het in een keer, met een acht. Tja, halen ze hun schouders op. Ze hebben Daan heus wel het advies meegeven ‘naar college te gaan’, „maar hij heeft zoveel naast zijn studie gedaan, en daarnaast is het voor velen echt wel een struikelvak.”

Calculus-revealparty

Na de achtste keer Calculus besloten de drie Dataketiers een website te lanceren, „Het begon echt te leven, ook buiten onze studie. Iedereen wilde weten hoe het onze Daan de volgende keer zou vergaan.”

Ze hopen nu stiekem op een nationaal aftelmomentje op de Dam wanneer de resultaten binnen zijn, „of aan tafel bij Jinek, of een soort Calculus-reveal-party met ballonnen gevuld met rode of groene confetti.” Er wordt hard gelachen, daar in Eindhoven en de drie boys beamen dat het „natuurlijk een grote grap is, maar ergens ook wel triest, het wordt nu echt tijd dat hij het haalt.” En dan tijd voor feestje, in hun Hubble natuurlijk. „Iedereen is welkom, een fustje aanbieden mag altijd.”

Op de website staat ook een poll met daarin die grote prangende vraag, die niet alleen meer de studenten en Brabanders bezighoudt, getuige de stijgende bezoekersaantallen. Ja, nee of ‘alleen als hij Emiel van Berkum omkoopt’. Die laatste blijkt favoriet en behaalt meer dan de helft van de tot nu toe al 1488 stemmen. Vakcoördinator Emiel van Berkum kan er hartelijk om lachen. Omkoopbaar is hij natuurlijk niet, „maar ik vind het wel grappig allemaal, zeker nu het zo’n vlucht neemt.”

Eigen struikelvak

Want hoewel tien keer bijna ongeloofwaardig klinkt, komt het vaker voor. „Ik heb geen cijfers bij de hand, maar ik weet dat er studenten zijn die vanwege allerlei redenen en vooral andere activiteiten Calculus heel vaak moeten herkansen.” Absoluut een lastig vak, „eentje dat vaak wordt onderschat en waar je wel echt even aandacht voor moet hebben, en dat lukt niet altijd in dat eerste, of tweede jaar.” Of derde, of vierde, al heeft ook hij vernomen dat Daan, die hij nog nooit ontmoet heeft, goed beslagen ten ijs de tentamenarena betreden is en het zogenaamde trucje doorhad. Al noemt hij het liever „de achterliggende methode van een bepaalde som zien.”

Een eigen struikelvak heeft hij eigenlijk nooit gehad, al was Algebra en Analyse wel complex., blikt hij terug. „Ik haalde een zes, voor mijn doen een heel laag punt, mar wel in één keer.” Hij hoopt heel hard dat hij Calculus eindelijk gehaald heeft („dat hoop ik voor al mijn studenten”) en hij was graag op de bier-uitnodiging van Daan ingegaan na de uitslag, „dan had ik nog wel iets grappigs verzonnen.” Maar hij zit dan in Nieuw-Zeeland, een collega zal waarschijnlijk de honneurs waarnemen.