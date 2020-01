Alternatief einde Game of Thrones bevestigd

Het einde van de hitserie Game of Thrones liet de fans verdeeld achter. De een vond het geweldig, de ander diep teleurstellend. Maar, er gloort licht aan de horizon.

George R.R. Martin heeft namelijk bevestigd dat de boekenserie, waar menig fan al een behoorlijke lange tijd op zit te wachten, een ander einde zal krijgen dan de tv-serie.

In de HBO-serie belandde Bran Stark uiteindelijk op de IJzeren Troon, nadat Arya Stark de Night King doodt en Daenerys Targaryen in haar voorouders verandert. Vooral dat laatste was punt van kritiek voor veel fans: het voelde namelijk veel te gehaast.

HET einde

Maar voor hen die het niet eens waren met het einde van de hitserie, heeft Martin nu een goedmakertje. Tegen het Duitse Welt zegt hij: „Mensen kennen een einde, maar dat is niet HET einde. De makers van de tv-serie hebben me ingehaald, dat had ik niet verwacht."

Ondanks dat gaat Martin gewoon door met wat hij het beste doet: heel lang doen over het schrijven van boeken. „Ik ga door met wat ik de afgelopen jaren heb gedaan: een poging doen om het volgende boek The Winds of Winter af te maken. En daarna het volgende boek nog: A Dream of Spring. Dat zijn de dingen waar ik me nu mee bezig houd. En daarna zullen we het wel zien."