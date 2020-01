Advocaat Spong spreekt Van Laarhoven in gevangenis

Voor het eerst in vijfenhalf jaar heeft Johan van Laarhoven weer in een bed geslapen. Dat zei advocaat Gerard Spong vrijdagochtend na een gesprek met zijn cliënt in de gevangenis in Vught.

Daar werd de voormalige Tilburgse coffeeshophouder donderdagavond heen gebracht nadat Thailand hem aan Nederland had overgedragen.

'Zorgelijk'

Van Laarhoven heeft wegens witwassen al die jaren in een Thaise cel gezeten, en daar kon hij niet in een bed slapen. Spong noemde de medische situatie van Van Laarhoven vrijdag na afloop van zijn bezoek „zorgelijk".

„Om 8.45 uur was de huisarts er al, die constateerde dat Van Laarhoven gespecialiseerde medische behandeling in een ziekenhuis nodig heeft", aldus de advocaat. „Nu wordt besloten waar hij die behandeling krijgt, maar een kort geding blijft nodig."

Dat kort geding dient vrijdagmiddag voor de rechtbank in Den Haag.

Zorg afdwingen

Zijn advocaten Gerard Spong en Geert-Jan Knoops willen via de rechter afdwingen dat de voormalige Tilburgse coffeeshophouder accurate medische zorg krijgt. Volgens zijn advocaten heeft Van Laarhoven „zestien verschillende aandoeningen die niet in een gevangenis kunnen worden behandeld" en moet hij worden geopereerd.

Spong sprak vrijdag met Van Laarhoven ook over de strafzaak, die in Nederland wordt opgestart. „We hebben besproken hoe hij zich in die strafzaak processueel zal opstellen", zei Spong. De advocaat noemde Van Laarhoven 'heel erg strijdvaardig'. Wel is Van Laarhoven erg bezorgd over het lot van zijn vrouw, aldus Spong. Die zit nog in Thailand gevangen.

Rond 10.00 uur ging Frans van Laarhoven de gevangenis binnen om daar zijn broer op te zoeken. Hij werd vergezeld door advocate Carry Knoops. Van Laarhoven vertelde dat hij zijn broer Johan sinds mei 2014 niet meer heeft gezien.