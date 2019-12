Wens: Alle Julia's een nieuwe uitstraling

Alle stationswinkels van Julia’s moeten een nieuw jasje krijgen, zo is de bedoeling. Station Rotterdam Centraal mag als eerste genieten van nieuwe uitstraling en geldt als 'proefzaak'.

Het was tijd voor vernieuwing, vond Liset Deelder, Business Manager van Julia’s. En die verandering is er nu. Reizigers die de winkel op Rotterdam Centraal binnenstappen, genieten van een nieuwe uitstraling, snellere service en een uitgebreider assortiment.

„We willen mee gaan met de tijd en blijven voldoen aan de huidige klantvraag. Op basis van onderzoek onder reizigers, feedback van klanten, trends en ontwikkelingen in de markt is de winkel nu dus aangepast”, laat Deelder weten.

Wat is er nieuw?

Volgens Deelder en een medewerker van de winkel in Rotterdam, waren reizigers veelal positief over de vernieuwing. Het eerste wat opvalt is dan ook de nieuwe uitstraling. „Klanten vinden het moderner, frisser en ondanks dat alles er strak uitziet vinden ze het ook warm van uitstraling.” Het moet volgens Deelder dan ook een „Italiaans gevoel” geven. Er worden ten slotte Italiaanse gerechten verkocht.

Het eerste wat opvalt is dan ook de nieuwe uitstraling. /Foto: Tycho Müller

Ook de manier van werken is nieuw. De vernieuwde Julia’s is voorzien van een digitaal bestelproces. Waar je eerst na de bestelling nog zelf met je bonnetje in de rij moest gaan staan, is dat nu niet meer nodig. „We hebben een digitale keuken-aansturing, wat sneller werkt voor de klant. Je kunt aan de kassa of via een bestelzuil bestellen en deze wordt dan meteen doorgegeven aan de keuken.” Zo kun je volgens Deelder dus sneller door met je reis.

Ook nieuw is het assortiment: er worden naast de welbekende pasta’s nu ook verse salades en verschillende focaccia’s aangeboden. „Zo kunnen we de reiziger op elk moment van de dag iets bieden”, vertelt Deelder.

Ook andere locaties

Voor nu is alleen de locatie op Rotterdam Centraal nog vernieuwd, maar er wordt gehoopt dat meer stationswinkels binnenkort zullen volgen. Als het concept in de smaak valt, zullen in de komende twee jaar namelijk alle achttien winkels op de NS-stations worden vernieuwd. Maar of dat werkelijk gaat gebeuren, durft Deelder voor nu nog niet te voorspellen. „Dat is uiteindelijke wel de wens, maar we gaan afwachten wat deze winkel doet en dan de feedback meenemen. We moeten niet op de zaken vooruitlopen.”