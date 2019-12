Toch cadeaus voor arme Sinterklaas-vierders

Sinterklaas is voor veel kinderen een hoogtepunt. Maar voor kinderen uit arme gezinnen heeft de Sint soms helemaal geen pakjes.

Verschillende organisaties proberen daar een verschil in te maken. Onder andere Stichting Zakgeld met het project Zak vol Geluk. Met het project bezorgen ze kinderen uit financieel kwetsbare gezinnen alsnog een fijne pakjesavond. Dit jaar krijgen vijfduizend kinderen de jute zak vol cadeaus.

Het is een idee van Marjolein Swinkels, dat twee jaar geleden klein is begonnen. Inmiddels werkt ze samen met lokale voedselbanken en Stichting Leergeld om duizenden gezinnen toch van een fijne pakjesavond te voorzien. Dit jaar zijn het vooral eenoudergezinnen die een zak krijgen.

Enorme impact

Cadeaus krijgen met Sinterklaas is een luxe. Toch heeft het enorm veel impact als een kind geen pakjesavond kan vieren. Elisa Nuij richtte de Sinterklaasbank in Amsterdam op en vertelde ons al eerder over hoe zwaar het kan zijn. „We kregen een tijd terug een bedankje van een vader bij wie een zware last van zijn schouders viel”, vertelde ze destijds. „Zijn zoon kon eindelijk op school vertellen over zijn cadeau, en kon zich daardoor identificeren met de groep.” Kinderen zijn keihard, weet Nuij, daardoor probeert de stichting ook bewustwording te creëren. „Als we voorlichting geven, zijn er zelfs kinderen die hun eigen cadeaus schenken aan kindjes die het minder hebben.”

Uitsluiting

Nuij ziet dat geen Sinterklaascadeaus krijgen voor uitsluiting zorgt. „Een verjaardag kun je nog uitleggen met geldgebrek, kinderen hebben een grenzeloze loyaliteit. Maar Sinterklaas staat op tv te verkondigen dat hij pakhuizen vol cadeaus heeft. Op school moeten kinderen dan vertellen dat ze niks hebben gekregen, wat zorgt voor uitsluiting.”

Ook Swinkels ziet dat het enorm leeft, zegt ze in een persbericht. „De feestdagen zijn daardoor voor kinderen in dit soort gezinnen vaak een moeilijke periode. Dit gaat me erg aan het hart. Ik vind het belangrijk dat álle kinderen op het schoolplein gespannen kunnen uitkijken naar hun aanstaande pakjesavond.” Swinkels werkt in de schuldhulpverlening. Met Stichting Zakgeld hoopt ze op een generatie zonder problematische schulden.