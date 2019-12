Hoe ruikt een XTC-lab?

Zaandam liet zijn inwoners zaterdag kennismaken met de geur van XTC-chemicaliën.

Het parfum ‘Xtacy’ is ontwikkeld door het Openbaar Ministerie en wordt in Zaandam ingezet in het kader van de aanpak van drugsproductielocaties. Met de parfum die naar XTC-chemicaliën ruikt, wil de gemeente haar burgers bekend maken met de geur van drugsafval. De gedachte is dat wanneer mensen bekend zijn met de geur, ze deze kunnen herkennen en autoriteiten kunnen waarschuwen als zij deze ruiken.

Probleem

Drugslabs en het chemisch afval dat ze produceren, zijn een groot probleem in de regio. In het afgelopen jaar hebben er veertien dumpingen van drugsafval plaatsgevonden rondom Zaanstad. Een verdubbeling van 2018. „Deze actie is erop gericht om de burgers bij de strijd tegen drugs te betrekken. Zij zijn onze oren en ogen op straat”, zegt projectleider Aanpak Locaties Drugs, Martine Goosens. „Iedereen is bekend met de geur van wiet, maar bijna niemand weet hoe een XTC-lab ruikt. Daarom laten we ze kennismaken met de geur. Zo kunnen ze ons helpen met het oprollen van criminele bendes.”

Dat XTC alleen wordt geproduceerd in grote loodsen in het zuiden van het land is achterhaald, volgens Goosens. „Wat veel mensen niet weten is dat de meeste drugslabs zich bevinden in stedelijk gebied. Heel recent vonden we nog een laboratorium in een gewoon rijtjeshuis hier in de regio.” Milieuvervuiling is niet het enige probleem dat de labs met zich meebrengen, er is namelijk ook een grote kans dat er iets verkeerd gaat en het lab in de brand vliegt. „En dat maakt geen kleine explosie, kan ik je vertellen.”

Op straat

Op straat reageren mensen wisselend op de parfum. Sommigen willen er helemaal niks mee te maken hebben. Terwijl anderen voor de geur speciaal even naar het centrum van Zaandam zijn gekomen. Zo ook Ellen (56). „Ik had in de krant gelezen dat de actie vandaag plaatsvond. Ik heb geen idee wat ik kan verwachten”, zegt ze lachend. De geur van het afval verrast haar. „Het ruikt eigenlijk best lekker, naar anijs. Zo’n fijne geur had ik echt niet verwacht.” Ook een tweeëntwintigjarige student, die liever niet met zijn naam in de krant wil, vindt de geur aangenaam. „Het ruikt eigenlijk gewoon net als Jägermeister.”

Dat de parfum lekker ruikt, komt volgens promotor Lorraine (23) omdat het wat zoeter is gemaakt dan de geur van de chemicaliën. „Het afval is wat penetranter dan deze parfum, maar hij lijkt er wel op”, zegt de goedlachse blondine terwijl ze een aantal mensen op straat een tester meegeeft. „Op de achterkant staat een nummer dat u kunt bellen, als u deze geur in uw wijk ruikt”, informeert ze hen.

Of de actie ook echt tot een vermindering van drugslabs in de regio zal leiden, moet nog blijken. Maar het heeft wel impact op de bevolking. De Zaandammers zijn het over een ding allemaal eens: Nu ze bekend zijn met de geur, zullen ze meteen actie ondernemen als ze het ergens ruiken.