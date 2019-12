Hier in Nederland is de grootste kans op treinvertraging

Waar je in Nederland op de trein stapt, heeft een grote invloed op de vertraging die je reis kan hebben. In Groningen of Friesland rijden de treinen namelijk vaak op tijd, waar Brabanders juist een grotere kans hebben op vertraging.

Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws en Vertraagd.com. Veel Brabantse stations scoren lager dan gemiddeld op punctualiteit. Op geen enkel station rijdt meer dan 96 procent van de treinen op tijd. In het Noorden van het land ziet dat er heel anders uit: daar rijden de treinen namelijk vaker op tijd.

Station Sneek staat daarbij stipt op één. Van alle 393 Nederlandse stations hebben de treinen in Sneek een 'op tijd-percentage' van 98,9 procent. Ook de rest van dat traject doet het goed: Koudum-Molkwerum, Sneek Noord, Hindeloopen, Workum en Stavoren staan met Sneek in de top zes.

Ook in het westen van Nederland zijn de treinen niet al te punctueel. Bij station Hillegom of Nieuw-Vennep rijdt bijvoorbeeld maar 92 tot 93 procent van de treinen op tijd. Rotterdam-Centraal doet het nog slechter met 90 procent van de treinen die op tijd vertrekt.

Internationale treinen

Of een trein op tijd rijdt, heeft te maken met afstand en het spoor. Hoe korter de afstand en hoe simpelere het spoor, hoe minder vertraging. In Sneek gaat de treindienst op een kort traject heen en weer, waardoor de punctualiteit hoger ligt. Als een trein rijdt op lange trajecten en grote, complexe stations aandoet, is de kans op vertraging groter. Ook internationale treinen halen de 'score' naar beneden.

Voor het onderzoek van RTL is gekeken naar alle treinen die reden of moesten rijden tussen 9 december 2018 en 2 december 2019. Treinen gelden als te laat bij vijf minuten of meer vertraging, of als ze zijn uitgevallen.