Helft Nederlanders klaagt over online shoppen

Zeker rondom Sinterklaas en kerst shoppen we massaal online. Maar niet iedereen is altijd even blij met hoe dat gaat.

De helft van de Nederlanders klaagt namelijk na een online winkelervaring. De levering die te lang op zich laat wachten is voor de meeste Nederlanders het probleem, blijkt uit onderzoek van het CBS. Vorig jaar had 40 procent van de Nederlanders klachten over online winkelen.

Meer klachten

Het onderzoeksbureau ondervroeg voor het jaarlijkse onderzoek 5,6 duizend mensen van boven de 12. Vorig jaar had 40 procent van de ondervraagden klachten, dit jaar is er dus een stijging van 10 procent.

Dit jaar heeft 79 procent van de 12-plussers online een aankoop gedaan. Het gaat daarmee om zo’n 11,8 miljoen Nederlanders. Ook hier is een stijging te zien: in 2015 was dit nog 70 procent. Toen klaagde 23 procent over te late levering, anno 2019 is dat 34 procent.

Problemen bij bestellen

Dat is niet de enige klachten: technische problemen bij bestellen of betalen is voor 14 procent van de shoppers een probleem en het ontvangen van verkeerde of beschadigde goederen overkwam 13 procent. Ook het vinden van informatie over garantie, het indienen van de klacht en geen levering in ons land worden genoemd.

We kopen ook steeds vaker online én besteden meer. In de drie maanden voor het onderzoek, kocht 23 procent drie, vier of vijf keer iets via een webshop. In 2015 was dat nog 20 procent. We besteden tussen de 100 en 500 euro. Dat doet 26 procent, terwijl slechts 21 procent van de kopers dat bedrag in 2015 besteedde. Mannen kopen vaker online en geven ook meer geld uit.

Kleding en reizen

Waar we ons geld aan uitgeven? Meestal aan kleding of sportartikelen. Ook reizen en vakanties en kaartjes voor evenementen doen het goed. Op nummer vier staat eten bestellen bij een restaurant of bezorgdienst.

Niet iedereen is overigens weg van online winkelen, zo’n 2,2 miljoen Nederlanders hebben voor het onderzoek niet online gekocht. Tachtig procent van deze mensen bezoekt liever een winkel om het product in het echt te zien. Ook zorgen over veiligheid en privacy spelen een rol en creditcard- of persoonlijke gegevens afgeven is ook niet altijd gewenst. Een kwart van de ondervraagden wist simpelweg niet hoe het moet.