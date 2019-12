Auto Hitler in Nederland voor tentoonstelling

De Mercedes-Benz waarin Adolf Hitler zich in zijn jaren als nazileider liet rondrijden, is in Nederland. Het voertuig is een van de topstukken in de tentoonstelling Hij of ik. Een Canadees en een Duitser, die begin volgend jaar in het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soest opengaat.

De auto, particulier bezit van een Brit, is nu al in Nederland omdat de expositie rondom de topstukken wordt opgebouwd. Behalve de Mercedes van Hitler laat het museum onder meer ook een Duitse V1 en een Duitse tank (de Königstiger) zien.

57 exemplaren

Van de Mercedes-Benz G4 zijn in de jaren dertig van de vorige eeuw maar 57 exemplaren gebouwd. In de praktijk is de zware wagen alleen door hoge nazi's gebruikt. Hitler liet zich erin naar parades en staatsbezoeken brengen. De auto had een speciale voorziening zodat Hitler erin kon staan. Er zijn nu wereldwijd nog maar enkele van deze Mercedessen over.

De tentoonstelling in het NMM is opgebouwd rond de persoonlijke verhalen van een Canadese militair die in Europa landde op D-day en een Duitse soldaat, die betrokken was bij de Slag om Arnhem.

De expositie gaat op 14 februari open en is tot eind september 2021 te zien.