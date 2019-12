18-jarige berooft koper van illegaal vuurwerk van 1900 euro

Boerenactieclub Agractie Nederland is ontstemd over een interview waarin officier van justitie Linda Bregman zegt dat de politie niet was opgewassen tegen de tractoren van de boze boeren.

De belangenclub meent dat het Openbaar Ministerie (OM) zijn straatje probeert schoon te vegen ten koste van de boeren.

In het interview zegt Bregman dat er sprake was van intimidatie, bedreiging en veel alcoholgebruik. Daarnaast hadden de boeren veel steun van het publiek. „Als je dan stevig optreedt, kan de boel enorm escaleren, met alle risico’s van dien. Tegen welke prijs wil je dan gaan optreden?", aldus Bregman in het personeelsblad Opportuun van het OM.