Zoetermeerse terreurverdachten wilden jihadistische aanslag plegen

De politie heeft maandag twee mannen uit Zoetermeer van 20 en 34 jaar oud aangehouden omdat zij ervan worden verdacht dat zij voorbereidingen troffen voor het plegen van een terroristische aanslag.

Volgens het OM zou het duo van plan zijn om bomvesten en autobommen tot ontploffing te brengen aan het einde van dit jaar. Het motief moet worden gezocht in de moslimfundamentalistische hoek.

Dienst Speciale Interventies

Welk doelwit het tweetal precies voor ogen had is niet bekend gemaakt. De twee verdachten zijn een 20-jarige man met de Nederlandse nationaliteit en een 34-jarige Iraniër. Beelden van de aanhouding van de jongste verdachte zijn in handen van Omroep West en werden gedeeld via sociale media.

Ze werden de afgelopen weken gevolgd door een speciale antiterrorisme-eenheid van de Dienst Speciale Interventies. Dit is een eliteteam dat wordt samengesteld door vrijwilligers vanuit zowel de politie als defensie.

De ene verdachte is opgepakt in zijn woning in Zoetermeer en de andere werd op straat in Den Haag in de kraag gevat. Bij de hierop volgende huiszoekingen zijn een werpbijl, een dolk en een mobiele telefoon in beslag genomen. Er zijn tijdens deze boekingen geen vuurwapens of explosieven aangetroffen.

Jihadistische buurjongen

De moeder van de 20-jarige verdachte die in Zoetermeer werd aangehouden kan het niet bevatten wat er allemaal gebeurd is, zei ze dinsdag tegen Omroep West. „Ik wist niet dat hij hiermee bezig zou zijn. Ik kan het ook niet geloven", aldus de geschrokken moeder, die stelt nooit geweten te hebben dat haar zoon bezig was met het plannen van een aanslag. „Ik leef in een film," benadrukt ze.

Deze 'film' speelde zich af in een rijtjeswoning waar de DSI maandag een inval deed. De verdachte was op dat moment op de eerste verdieping aan het gamen en werd met behoorlijk wat machtsvertoon door zwaarbewapende agenten in hechtenis genomen. Omwonenden zagen het vanaf de straat allemaal gebeuren op een afstandje.

Het gezin zou afkomstig zijn uit Irak en woont al zes jaar in de Zoetermeerse rijtjeswoning. Buren vertellen dat het een vriendelijk gezin was met drie kinderen, maar dat de beide ouders kwakkelden met hun gezondheid. De oudste zoon des huizes, de verdachte van twintig, gedroeg zich de afgelopen maanden zichtbaar conservatiever. Zo liet bijvoorbeeld zijn baard staan, kleedde zich traditionele gewaden en bezocht regelmatig een moskee in Den Haag, meldt de Telegraaf.

De verdachten komen uit de thuisstad van de AIVD /ANP

Tip van de AIVD

De politie werd op het spoor van het tweetal gebracht na een tip van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Volgens de AIVD was het tweetal van plan om een aanslag te plegen en waren ze bereid hier een training voor te volgen. Hierop startte de politie een onderzoek.

Tijdens het onderzoek werden politie-infiltranten ingezet. Volgens het OM waren zij "onmisbaar om zicht te krijgen op de verdachten en hun plannen voor het plegen van een aanslag"..

„Het strafrechtelijk onderzoek naar de twee mannen laat zien dat de kans op een aanslag in Nederland nog altijd onverkort aanwezig is", aldus een woordvoerder. De twee zijn dinsdag verhoord en worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Die beslist of ze langer moeten vastzitten.