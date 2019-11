Winkeliers willen actie: 'Winkel mag geen paskamer worden'

Hoge kosten, een waslijst aan regels, verhoging van de btw en dan ook nog de concurrentie van (buitenlandse) webgiganten.

De Nederlandse winkelier heeft het allesbehalve makkelijk. De politiek moet in actie komen, maar de ondernemer én de consument kan zelf ook wat doen.

Opboksen tegen webreuzen

Te hoge parkeerkosten waardoor mensen liever thuisblijven, reclamefolders die niet meer uitgedeeld mogen worden, lege winkelpanden die leeg blijven, een webgigant als Alibaba die pakketjes kan versturen zonder daarvoor btw te betalen, hoge loonkosten die je als ondernemer moet betalen als een medewerker ziek is… en ga zo maar door. Winkeliers in de detailhandel, die met bijvoorbeeld een kledingwinkel of speelgoedzaak, zien de toekomst somber in.

Voor brancheorganisatie INretail reden om een brandbrief naar de Tweede Kamer te sturen met daarin tien actiepunten. „Want als er niks verandert raken veel mensen hun baan kwijt”, zegt woordvoerder Paul te Grotenhuis. En de groep is groot, er werken zo’n 800.000 mensen in de detailhandel. INretail wil de politiek wakker schudden. „We willen aandacht voor al deze onderwerpen, zodat onze winkels overeind blijven.”

Niet haalbaar

Bakker Arend Kisteman van De Stadsbakker in Zwolle is één van de duizenden ondernemers die weet wat alle regeltjes en wetten in de praktijk betekenen. „Er wordt in Den Haag iets bedacht maar er wordt totaal niet gekeken of het uit te voeren of haalbaar is. Kom eerst eens kijken of het kan. Zo mag er in 2023 geen muizengif meer gebruikt worden. Van de overheid moet je je pand zo afsluiten dat er geen muis meer naar binnen kan, maar dat is onmogelijk.” En neem de verplichte etiketten op producten die langer dan een dag in de winkel liggen. „Het etiket op onze gevulde speculaas is bijna groter dan de verpakking zelf.”

Onderneemster Anke Griffioen uit Rotterdam staat compleet achter de brandbrief van INretail. Een van de actiepunten is om de verhoging van de btw van 19 naar 21 procent terug te draaien. „Als we 1000 euro omzetten gaat 201 euro naar Den Haag.” Griffioen, eigenaresse van grote maten schoenenzaak Caland/Schoen aan de Nieuwe Binnenweg snapt niet dat grote webgiganten hun gang kunnen gaan. „Zij kunnen veel goedkopere producten aanbieden dan wij omdat zij zich aan minder regels hoeven te houden.”

Dat de binnen en buitenlandse politiek meer zou moeten meedenken met de winkelier is een feit, maar de winkelier zou zelf ook veel meer moeten en kunnen doen. Ondernemer Wiebe Blaauw uit Almelo vindt dat winkeliers veel meer voor zichzelf moeten opkomen. „Je kunt naar de overheid wijzen maar wat doen wij zelf? Helemaal niets. Mensen klagen over leegstand maar dat creëer je zelf.”

Kopen doe je in de winkel

Blaauw begon 2,5 jaar geleden zijn ‘kopen doe je in de winkel’ actie. Zowel online als offline probeert hij met posters en teksten consumenten wakker te schudden en hen erop te wijzen nu eens niet bij een Bol.com of Zalando te shoppen maar gewoon in een winkel.

Het ontstaan van het initiatief begon bij zijn vrouw Yvonne. In haar kledingzaak Yvon Women’s Wear attendeerde zij klanten regelmatig op het feit dat je in een winkel kleding kan zien, voelen, passen en vergelijken.

„Dat bracht mij op het idee om deze woorden op een poster te zetten.” De gelijknamige Facebookpagina waarop Blaauw regelmatig posts plaatst over alles wat met online en offline winkelen te maken heeft, wordt gevolgd door duizenden mensen. „Het is een succes, het leeft ontzettend, ik had laatst een post die door bijna een miljoen mensen was bekeken.” Ook de papieren posters, die je in klein of groot formaat kunt bestellen, doen het goed. „Ik heb er al honderden verkocht.”

Jammer

Blaauw krijgt vanuit het hele land steun van collega-ondernemers. Zoals van Annet Ploeg, van damesmodezaak Filly Fashion in Zeist. Ploeg plaatste onlangs een poster van de ‘kopen doe je in de winkel’ actie op haar Facebookpagina. Deze werd achthonderd keer gedeeld. „Bewustwording bij de consument is erg belangrijk. Het lijkt heel gemakkelijk en handig om iets online te bestellen, maar als je dit blijft doen, dan krimpen de winkels.” Ploeg merkt dat mensen hier vaak niet bij stil staan. „Toen de V&D hier in Zeist weg was, hoorde ik klanten zeggen dat ze het zo ontzettend jammer vonden. Pas toen kwam het besef.”

Juist dat besef, daar is het Blaauw om te doen. „Ik snap heus wel dat je een wasmachine online bestelt als hij in de winkel honderd euro duurder is. Maar winkels mogen geen paskamers worden. En het is een saai gezicht toch al die leegstaande panden? Winkels en winkelstraten zijn ook een ontmoetingsplek. Daarnaast is online winkelen ook nog eens slecht voor het milieu.”

Vanuit Den Haag klinken inmiddels de eerste positieve geluiden: De VVD en D66 willen dat het kabinet gaat onderzoeken wat zij kan doen om leegstand in winkelstraten tegen te gaan. INretail laat weten dat een aantal Kamerleden binnenkort een bezoek brengt aan verschillende winkeliers.