Werkstraf voor Marco Kroon, maar 'integriteit kwijt is zwaarste straf'

Techliefhebbers konden dit weekend hun hart ophalen op Bright Day. Van droneraces tot robots en 8k tv’s: het was allemaal op het techfestival in Vijfhuizen.

Het techfestival is opgedeeld in drie shifts die ieder vier uur duren. Zo kunnen bezoekers meer gadgets testen en worden extreem lange rijen voorkomen. Meteen naast de ingang is een enorm groot leeg speelveld uitgezet. Een grote groep mensen heeft zich om de ruimte heen verzameld. Een tot de tanden bewapend politieteam is in virual reality op zoek naar een gevaarlijke terrorist. Ze worden op de voet gevolgd door een filmploeg. Want niemand minder dan YouTube-ster JohnQuote is met de troepen van de landmacht mee op missie.