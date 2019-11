Voorspelde sterrenregen slecht te zien

Als je moest kiezen tussen in de vrieskou een rondje hardlopen of binnen onder een dekentjes Netflixen, dan is de keuze snel gemaakt. Toch is wel verstandig om vaker een muts op te doen en tóch naar buiten te gaan. Jongeren bewegen namelijk te weinig.

Vier van de vijf jongeren wereldwijd doet te weinig aan beweging. Zo weinig dat het schadelijk is voor hun gezondheid, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN (WHO) in een rapport. Vooral vrouwen moeten meer bewegen.

WHO luidt de noodklok in het rapport en stelt dat directe actie nodig is. „We moeten absoluut meer doen om deze jonge mensen aan het bewegen te krijgen, of we moeten een zeer somber gezondheidsbeeld bij deze jonge mensen accepteren”, laat een van de onderzoekers weten.