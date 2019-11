Sportieve oma slaat inbreker het ziekenhuis in

Een man in New York koos vorige week het verkeerde huis om binnen te dringen. Het oude vrouwtje dat er woont, blijkt namelijk nog bijzonder fit.

De 82-jarige Willie Murphy was net van plan om naar bed te gaan toen iemand op de deur klopte en haar vroeg een ambulance te bellen. Dat laat Willie zich geen twee keer zeggen, ze belt een ambulance voor de man.

Bodybuilder

Ze is echter wel verstandig genoeg om de man niet binnen te laten. Ook belt ze de politie over het voorval dat gaande is. De man laat het er niet bij zitten en probeert de deur in te beuken. Het lukt hem, alleen had hij waarschijnlijk niet helemaal verwacht dat Willie bodybuilder is met prijzen op haar naam.

Willie is bang, maar reageert snel op de man. „Het is soort van half-donker, ik ben alleen en oud", vertelt ze tegen CNN. „Maar weet je, ik ben een taaie. Hij heeft het verkeerde huis gekozen om in te breken." Dat blijkt wel, als Willie de inbreker aanvalt. De sterke vrouw pakt een tafel en gooit die tegen de man aan. „En weet je wat", vertelt ze. „De tafel brak!"

Ambulance nodig

Met de metalen poten van de tafel blijft ze de man slaan. Ze springt een paar keer op hem, waarna ze naar de keuken vlucht om een fles babyshampoo te pakken. Zo snel als ze kan, spuit ze de shampoo in het gezicht van de man. Als die even gedesoriënteerd is, pakt ze een bezem en begint ze de indringer weer te slaan.

De man is inmiddels hard genoeg neergegaan zodat Willie hem naar buiten kan slepen. Dat lukt niet direct. „Ik kan 102 kilo tillen, maar dit is dood gewicht", vertelt ze. Gelukkig arriveert de politie op dat moment. Ook de ambulance volgt en de inbreker wordt afgevoerd. „Ik denk dat hij blij was toen hij eindelijk de ambulance in mocht. Ja, daar heb ik voor gezorgd!"