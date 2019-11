Speciaal voor de kerstliefhebbers: oplader met kerstverlichting

We ontkomen er niet aan: de dagen worden korter, buiten wordt het kouder en kerst staat alweer bijna voor de deur. Liefhebbers kunnen vaak niet wachten tot de feestdagen en weten niet hoe vroeg ze weer een kerstboom in huis moeten halen. Voor deze fanatiekelingen is er nu iets nieuws waardoor je nóg sneller in de kerstsferen komt.

Het bedrijf YAGE TALE heeft namelijk een hele vrolijke variant op de iPhone-oplader bedacht: de kerstversie.

De kerst-oplader in sneeuwvlokjes-vorm. /YAGE TALE

Kerstlampjes

De oplader bestaat uit kerstlampjes die oplichten zodra jij je telefoon oplaadt. De 127 centimeter lange kabel heeft tien lampjes in verschillende kleuren.

Hij is online te bestellen in drie verschillende vormen: de 'standaard' kerstlampjes, lampjes in de vorm van kleine kerstbomen of in de vorm van sneeuwvlokken. Je eigen standaard lader kun je nu dus tijdelijk -of gewoon voor altijd- vervangen voor de vrolijke variant.