Situatie 'dodenweg' N35 blijft ongewijzigd door stikstofproblematiek

De zeer onveilige verkeerssituatie op de N35 tussen het Overijsselse Nijverdal en Wierden wordt voorlopig niet verbeterd.

Deze provinciale weg heeft allesbehalve een goede reputatie en wordt door omwonenden en weggebruikers zelfs de 'dodenweg' genoemd. Dit komt omdat er vaak ongelukken gebeuren en dat de doorstroming vaak te wensen over laat. Een project om de situatie te verbeteren kan geen doorgang vinden vanwege de strenge stikstofregels.

Geen middenberm en files

De provincie en de betrokken gemeenten klagen al jarenlang over de situatie. Dit was aanleiding voor het ministerie om deze provinciale weg op een lijst te zetten van projecten die met spoed doorgang moeten vinden. De N35 heeft nu in beide richtingen maar een baan zonder dat er een middenberm aanwezig is. Hierdoor gebeuren er vaak ongelukken en staat het verkeer vaak vast. Weggebruikers vrezen de 'dodenweg' al jaren en klagen over een 'karrenspoor'.

Het aantal ongelukken op de N35 is fors; op 1 oktober kwam een vrouw om het leven nadat zij in botsing kwam met een vrachtwagen. Eind augustus vond er een zware kettingbotsing plaats waarbij 9 voertuigen betrokken waren. Vorig jaar zijn er ook meerdere mensen om het leven gekomen door verkeersongelukken tussen Nijverdal en Wierden.

Verbeteringen

Het kabinet had als voornemen om dit najaar te starten met een aanbestedingsprocedure om de verkeerssituatie te verbeteren. Deze is echter tot nader order uitgesteld, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Hierdoor kunnen er vermoedelijk pas in 2021 verbeteringen worden doorgevoerd terwijl de situatie ondertussen blijft zoals hij is.

De N35 stond al op de lijst van projecten die gevaar lopen doordat de rechter een streep heeft gezet door het stikstofbeleid van het kabinet.