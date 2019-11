Prins Andrew legt openbare functies neer.

De Britse prins Andrew legt zijn openbare functies neer naar aanleiding van een omstreden interview over zijn relaties met de overleden Amerikaanse zakenmagnaat Jeffrey Epstein.

Hij belooft opsporingsinstanties die de affaire-Epstein onderzoeken, indien gewenst, medewerking te verlenen. Hij voelt mee met de slachtoffers van de Amerikaanse zedendelinquent en miljardair, meldden Britse media woensdag.

Slechte inschatting

Andrew werd in een vraaggesprek afgelopen weekend met de BBC aan de tand gevoeld over zijn relatie met Epstein die eerder dit jaar in een New Yorkse cel zelfmoord pleegde. Epstein werd onder meer beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarige meisjes en kreeg voor soortgelijke vergrijpen in 2008 in Florida 13 maanden cel.

De schatrijk geworden ondernemer en investeerder Epstein omringde zich graag met beroemdheden, zoals naast de prins ook Bill Clinton, Donald Trump, Woody Allen en Rupert Murdoch.

De 59-jarige prins en hertog van York is het derde kind en de tweede zoon van koningin Elizabeth II en prins Philip. Hij betreurt dat hij door een slechte inschatting met Epstein in aanraking is gekomen. De zelfmoord van de Amerikaan heeft volgens Andrew helaas veel vragen onbeantwoord gelaten en Andrew voelt naar eigen zeggen diep mee met de slachtoffers die deze zaak graag achter zich zouden laten.

Betrokkenheid

De storm die over zijn betrokkenheid bij Epstein is losgebarsten, ondermijnt volgens de prins 'het werk van zijn familie en de waardevolle taken die hij in veel organisaties zoals liefdadigheidsinstellingen heeft' en die hij met trots steunt. „Daarom heb ik Hare Majesteit gevraagd of ik me binnenkort mag terugtrekken uit openbare functies en zij heeft daarin toegestemd."