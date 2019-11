Prehistorische pup Dogor blijkt geen hond én geen wolf

Wetenschappers breken hun hoofd over de recente vondst van het lichaam van een prehistorische puppy in de permafrost van Oost-Siberië van 18.000 jaar oud.

Het diertje heeft de naam Dogor gekregen. Dit betekent 'vriend' in het Jakoets. (een minderheidstaal in Siberië). Het komt niet vaak voor dat paleontologen een stoffelijk overschot onder ogen krijgen dat de tand des tijds zo goed heeft doorstaan. Toch zijn het deze tanden die voor een heuse hersenbreker zorgen. Uit DNA-testen blijkt namelijk dat het dier geen tamme hond én geen wilde wolf is.

Siberische permafrostpuppy

Omdat Dogor al die tijd onder de Siberische permafrost heeft gelegen, is hij uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Vanwege de lage temperaturen en het gebrek aan zuurstof onder de bevroren laag, is het lichaam nooit vergaan. Hierdoor zijn de neus, vacht en tandjes van het diertje, dat niet heel erg oud is geworden, nagenoeg volledig in tact gebleven.

Zoals gebruikelijk bij de vondsten uit de (pre)historie, wordt het weefsel door middel van koolstofdatering aan een bepaalde periode gekoppeld. Volgens onderzoekers van het Zweedse Centrum van Paleogenetiek is het lichaampje 18.000 jaar oud en leefde het raadselachtige wolfshondje tijdens de laatste ijstijd.

Normaal gesproken is het onderscheid tussen een hond en een wolf redelijk makkelijk vast te stellen. Maar in dit geval kon zelfs zeer uitvoerig DNA-onderzoek niet uitwijzen of het nou om een canis lupus (wolf) of een canis lupus familiaris (hond) ging.

„We hebben al veel data over het exemplaar verzameld, maar het blijft voor ons een mysterie. Het zou hierdoor wel eens mogelijk kunnen dat we te maken hebben met uitgestorven diersoort die de gemeenschappelijke voorouder van zowel honden áls wolven was", legt David Staton van het onderzoeksteam uit bij CNN.

Missing link?

Stanton vertelt tegen CNN dat puppy Dogor uit een periode komt die erg interssant is voor paleontologen. „We weten nog steeds niet precies wanneer mensen begonnen zijn met het domesticeren van honden. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit ergens in die tijd geweest moet zijn. Nader onderzoek moet uitwijzen of het om een wolf, een hond of misschien wel iets wat er tussenin zit."

Dat honden en wolven elk hun eigen pad bewandelden op de evolutieroute, is een bekend feit. Sommige exemplaren werden door de mens tammer en werden een hulpdier, een andere groep bleef juist als wild dier in het bos leven. Door duizenden jaren onderlinge voortplanting tussen de twee populaties ontstonden er geleidelijk twee verschillende diersoorten. Door middel van gericht fokken op specifieke eigenschappen en uiterlijke kenmerken zijn er in de duizenden jaren daarna allerlei verschillende hondenrassen ontstaan.

Honden zijn al sinds de laatste ijstijd een trouwe metgezel van de mens. Deze ijstijd hield echter nogal een poosje aan. Alle moderne honden zouden volgens paleontologen afstammen van een specifieke wolvenpopulatie die tussen de 20.000 en 40.000 jaar geleden leefde. Hier is de Universiteit van Oxford het niet helemaal mee eens. Daar wordt gesuggereerd dat oermensen op minstens twee momenten onafhankelijk van elkaar wolven temden. Dit zou in het Paleoceen in zowel Azië als Europa gebeurd zijn.

Terug naar Dogor! Hij zal de komende jaren een geliefd onderzoeksonderwerp zijn. Of het een hond, wolfshond of wolf is, dat moet nader onderzoek uitwijzen. Wat hij ook is. De paleontologen zijn in elk geval in hun nopjes met deze prehistorische pup die hen mogelijk grote geheimen kan vertellen.