Politie pakt verdachte bloedprikkers op in Amsterdam

De waarschuwingen en opsporingsberichten van afgelopen weken over een rondreizende bloedprikbende die het gemunt had op ouderen, lijken effect te hebben.

Maandagochtend werden er namelijk twee mensen aangehouden nadat ze aanbelden bij de woning van de 77-jarige John van Elst, meldt NH-Nieuws. De twee verdachten zijn een man en een vrouw die de Amsterdammer verzochten mee te werken aan een bloedonderzoek.

Argwaan

Het duo stond omstreeks kwart voor negen op de stoep bij een woning in Amsterdam-Geuzenveld. De bewoner zag hen op zijn intercom en vertrouwde het zaakje niet. Hij deed de deur niet open en belde in plaats daarvan direct 112. Terwijl de verdachten nog voor de deur aan het wachten waren, kregen ze gezelschap van toegesnelde agenten die binnen twee minuten ter plaatste was. Hierop werd meteen overgegaan tot aanhouding.

De 77-jarige bewoner van het pand is erg geschrokken van het incident maar was nooit van plan om het tweetal binnen te laten. Tegen de regionale omroep vertelt hij dit kwam door zijn Amsterdamse achterdocht in combinatie met de berichtgeving over de beruchte bloedprikbende.

De zaak werd onlangs behandeld door Opsporing Verzocht. Hierbij werd de modus operandi toegelicht en zijn de verdachten zonder balkje in beeld gebracht. Hoewel ze op meerdere plekken zijn gesignaleerd, lijken ze zich te focussen op de Randstad en Noord-Brabant.

'Makkelijke prooi'

Al een paar maanden trekt de zogenaamde 'bloedprikbende' door het land, de verdachten bellen aan bij ouderen met de smoes dat er bloed moet worden afgenomen. Ze beperkten zich hierbij niet tot maar een regio. Er zijn meldingen over een bende binnengekomen vanuit Eindhoven, Delft, Ouderkerk aan de Amstel, Amsterdam, Goirle en Zevenbergen. Het is niet bekend of dit telkens dezelfde criminelen zijn.

Het bloedprikken dient voor de criminelen als afleiding zodat zij ondertussen portefeuilles en andere waardevolle spullen konden buitmaken. Toen de berichten naar buiten kwamen werd er groot alarm geslagen. Niet alleen voor materiële schade werd gewaarschuwd, ook voor welzijn van de slachtoffers werd gevreesd omdat er een medische handeling werd verricht. De angst dat er op een ondeskundige manier geprikt werd of dat er gebruik werd gemaakt van vieze naalden was groot.

Alleenwonende senioren zijn een gemakkelijke en geliefde prooi voor de babbeltrucs van kwaadwillenden omdat ze doorgaans goed van vertrouwen en zowel verbaal als fysiek minder sterk zijn.