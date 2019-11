NS-trein geraakt door tegel vanaf viaduct bij Sittard

Een intercity van de Nederlandse spoorwegen is maandagavond geraakt door een stoeptegel vlak voor deze onder een viaduct doorreed in de buurt van Sittard.

Spoorwegbeheerder ProRail laat via Twitter weten dat het incident goed is afgelopen, maar benadrukt wel dat het veel erger had kunnen aflopen. Door de tegel werd een ruit op een haar na gemist en is een ruitenwissser flink beschadigd geraakt.

Onacceptabel

De Nederlandse Spoorwegen noemen het voorval "onacceptabel" en is van plan om aangifte te doen. „We doen aangifte omdat we vinden dat iemand die dit doet moet worden opgespoord en vervolgd", laat de spoorwegvervoerder weten in een verklaring.

Er zaten op het moment van het incident geen passagiers in de trein toen de machinist een harde klap hoorde. De intercity is in Sittard aan de kant gezet zodat de schade kon worden opgenomen. De machinist is erg geschrokken, maar het gaat verder goed met hem, aldus de NS-woordvoerster.

Afgelopen vrijdag werden twee treinen in Noord-Brabant beschoten. Daardoor sneuvelden vijf ruiten. Er raakte niemand gewond. Nog dezelfde avond hield de politie twee 15-jarige jongens met balletjespistolen uit Dorst en Breda aan. Ze worden verdacht van vernieling en verboden wapenbezit en moeten zich voor de kinderrechter verantwoorden.