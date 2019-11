Minder kijkers voor eerste Sinterklaasjournaal

Het eerste Sinterklaasjournaal heeft maandag zo'n 874.000 kijkers getrokken, minder dan de afgelopen jaren.

Een woordvoerder van Stichting KijkOnderzoek (SKO) denkt dat die daling te maken heeft met de viering van Sint-Maarten. Vorig jaar begon het Sinterklaasjournaal nog met bijna 1,2 miljoen kijkers, het jaar ervoor met bijna een miljoen.

Pepernoten

Sinterklaas en zijn pieten waren in de eerste aflevering nog niet te zien. Wel vertelde de goedheiligman telefonisch hij dat hij nog niet op de stoomboot was gestapt, tot grote zorgen van presentatrice Dieuwertje Blok en verslaggever Jeroen Kramer. Youp van 't Hek maakt ondertussen zijn opwachting als demonstrant Piet Zwart, die boos is omdat de pepernoten altijd veel te vroeg in de winkels liggen.

Alleen roetveegpieten

In het Sinterklaasjournaal zijn dit jaar voor het eerst geen zwart geschminkte pieten meer te zien. In plaats daarvan wordt het programma, dat heel populair is onder kinderen, alleen maar bevolkt door roetveegpieten.

In de kijkcijfer top 25 van de SKO staat het Sinterklaasjournaal op de elfde plaats. De lijst wordt aangevoerd door het NOS Journaal van 20.00 uur, dat 2 miljoen kijkers trok. Het geheime dagboek van Hendrik Groen volgt met 1,6 miljoen kijkers.