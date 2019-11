‘Kankerpolis’ om extra kosten buiten zorgverzekering te dekken.

De Carpe Diempolis is een nieuwe soort verzekering om extra financiële lasten bij kanker te kunnen vergoeden. Net als bij ieder andere verzekering sluit je deze af voordat er kanker is gediagnosticeerd.

Sander Franken nam samen met zijn vrouw Merel het initiatief om deze polis op te richten. Merel’s zoon Joël kreeg in 2002 Lymfatische Leukemie en tijdens zijn ziektebed ervaart zij naast emotionele ook financiële zorgen. In 2007 overlijdt Joel. „Merel heeft ervaren dat bepaalde kosten tijdens Joel’s ziektebed niet werden gedekt. Haar doel is om bepaalde behoeften van kankerpatiënten te kunnen voorzien.”, vertelt Sander Franken.

Financiële zorgen

Franken legt uit dat sommige belangrijke kosten niet door de zorgverzekering worden gedekt. „Stel je voor, je hebt een gezin en een van de ouders krijgt kanker. Ik kan me goed voorstellen dat je als partner dan mee wilt naar de chemotherapie en ziekenhuisbezoeken. Normaal gesproken heb je wettelijk acht weken zorgverlof, maar bij kanker is acht weken niet voldoende.” De initiatiefnemer van de polis duidt hier op het feit dat bij een zorgverlof van een langere periode er waarschijnlijk onbetaald verlof aangevraagd wordt. „Dan moet je op de reserves leven. In een periode waarin een naaste kanker krijgt, wil je je geen zorgen maken over de financiën.”

Ook noemt Franken zaken als vervoer en huishoudelijke hulp als mogelijke kostenposten waar iemand met kanker niet aan wil denken. „Juist die simpele dingen kunnen tot financiële zorgen leiden.”

Mischa Stubenitsky, woordvoerder van KWF Kankerbestrijding, geeft aan zich te kunnen vinden in de gedachten van Franken. „Kanker kan je op allerlei verschillende manieren raken en de ziekte zelf is natuurlijk al heel ingrijpend. Dan kan het voor sommige mensen helpen om bijvoorbeeld extra mantelzorg in te schakelen van het extra geld. Uiteraard moet iedere patiënt naar zijn of haar eigen situatie kijken of zo`n verzekering passend is.”

Uit onderzoek van het KWF bij borstkankerpatienten blijkt dat negentig procent een inkomsdaling heeft en twintig procent financiële zorgen. „Je kunt je voorstellen dat als je ziek bent, je je dan niet druk wilt maken op het huishoudboekje”, legt Stubenitsky uit.

Ver-van-je-bed-show

Verzekeren doet men vooraf. Dat betekent dat geïnteresseerden voor de Carpe Diempolis een verzekering afsluiten voordat ze weten of ze überhaupt kanker krijgen. Franken: „Één op de drie mensen krijgt de diagnose kanker, dat zijn 116.000 mensen per jaar. Als bijvoorbeeld kanker in de familie voorkomt is verzekeren een optie. Wij vragen niet naar de familie historie.”

Daar staat tegenover dat je je niet kunt laten verzekeren als je kanker hebt of hebt gehad. Rokers betalen een extra premie. Volgens Franken bestaat de grootste doelgroep geïnteresseerden uit mannen en vrouwen tussen de 25 en 40 jaar met een gezin. „Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.”

Lieky van der Velden kreeg eind 2016 de diagnose borstkanker. Zij blogt over dit onderwerp om haar ervaringen te delen. Zij heeft haar twijfels over deze verzekering. „Ik vind het een gekke gedachten om jezelf vooraf te verzekeren voor kanker. Dan is het voor veel mensen nog een ver-van-je-bed-show. Simpelweg omdat je daar niet aan wilt denken.” Van der Velden geeft aan dat zij wel veel zaken vergoed kreeg tijdens haar ziekte. „Destijds kreeg ik mijn pruik, protheses en benzinekosten vergoed.” Zij denkt dat de ‘kankerpolis’ wel nuttig zou kunnen zijn voor vrije dagen. „Mocht je een baan hebben waarin ze die dagen niet vergoeden, dan zou zo’n polis mogelijkheden kunnen bieden. Echter vind ik dat een goede baas daarin een werknemer tegemoet zou moeten komen.”

Voor Franken was de belangrijkste reden voor het opzetten van de polis ‘financiële rust’. „Een kankerpatiënt heeft al genoeg zorgen.” Ook benadrukt hij dat zij een groot deel van de winst doneren. „Wij verdienen ons geld met een andere baan. Vijftig procent van onze winst gaat naar de KWF Kankerbestrijding.”