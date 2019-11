Je auto verzekeren: 7 handige tips

Wil je je eerste eigen auto gaan kopen? Of ben je aan het kijken naar een andere auto? Zodra je de auto gekocht hebt, is het belangrijk deze direct te verzekeren.

Anders ben je namelijk niet verzekerd voor bijvoorbeeld eventuele schade aan je eigen auto, andere voertuigen en letselschade naar aanleiding van een ongeval. Maar waar moet je eigenlijk allemaal op letten bij het verzekeren van een auto? Hieronder lees je zeven handige tips.

1 De juiste dekking kiezen

Wil je je auto verzekeren, dan is het belangrijk de juiste dekking te kiezen. Hoewel hier bepaalde eenvoudige richtlijnen voor zijn, kiezen mensen toch nog vaak een dekking die niet bij de waarde en de leeftijd van de auto past. Over het algemeen geldt dat hoe jonger en duurder de auto, hoe uitgebreider de verzekering zou moeten zijn. Met een WA-verzekering (voor auto’s ouder dan tien jaar) ben je verzekerd voor schade die je met je auto bij anderen veroorzaakt. Met een WA+-verzekering, ook wel Beperkt Casco genoemd (voor auto’s van zes tot tien jaar oud), ben je niet alleen verzekerd voor schade die je veroorzaakt bij een ander, maar ook voor de meest voorkomende schades waar je zelf niets aan kunt doen. Een Allriskverzekering tot slot (voor auto’s jonger tot en met vijf jaar) dekt schade die je veroorzaakt bij jezelf of bij anderen.

2 Een hoger eigen risico kiezen

Rijd je langer auto en heb je doorgaans weinig schade? Dan kun je besparen op de premie door voor een hoger eigen risico te kiezen.

3 De polisvoorwaarden vergelijken

Bij het verzekeren van je auto is het verder belangrijk niet alleen te kijken naar de premie, maar ook naar de polisvoorwaarden. Tussen autoverzekeraars kunnen hierin namelijk verschillen voorkomen. Check bijvoorbeeld hoe hoog het eigen risico is en hoe hoog de no-claimkorting na een jaar schadevrij te hebben gereden. Let daarnaast ook op de invloed van schade, diefstal of vandalisme op de hoogte van je no-claimkorting.

Oeps. / Robin Utrecht | ANP

4 Een verzekering met nieuwwaarderegeling kiezen?

Raak je betrokken bij een ongeval en is je auto total loss, of wordt deze gestolen? Vaak wordt krijg je dan meestal de dagwaarde van je auto uitgekeerd. Maar bij nieuwe auto is de afschrijving jaarlijks nog erg hoog. Bij een nieuwe auto kan het dus beter zijn om te kiezen voor een verzekering met een nieuwwaarderegeling. Hierbij krijg je tijdens het eerste, of de eerste twee jaar, een bedrag waarmee je dezelfde auto weer nieuw kunt kopen.

5 De dekking bij schade in het buitenland controleren

Ga je vaak met de auto op vakantie? Of rijd je regelmatig met je auto voor je werk in het buitenland? Vergelijk dan goed welke verzekering welke dekking in welke landen biedt. Schade wordt meestal wel vergoed, maar kijk of het mogelijk is om ook in het buitenland vervangend vervoer en service bij pech te krijgen als je dat wil.

6 Meerdere auto’s verzekeren bij dezelfde verzekeraar

Schadevrije jaren worden over het algemeen per auto opgebouwd. Wanneer je meer dan één auto in bezit hebt, zou je bij het verzekeren van de twee, derde, enz. auto zonder schadevrije jaren beginnen. Zo kun je niet profiteren van no-claim. Sommige verzekeraars bieden echter wel een tweede autoregeling. Verzeker je alle auto’s daar, dan kun je alsnog profiteren van no-claim.

7 Een leaseverklaring opvragen

Wil je nu zelf een auto gaan kopen, na eerder in een leaseauto gereden te hebben? Een leaseauto staat op naam van het leasebedrijf. Je bouwt dus tijdens de leaseperiode geen schadevrije jaren op. Wel kun je bij je werkgever of de leasemaatschappij een leaseverklaring opvragen. Hierin staat hoeveel schades er geclaimd zijn voor je auto gedurende het leasetermijn. Een leaseverklaring kan je nieuwe verzekeraar gebruiken om het aantal schadevrije jaren te bepalen. Dit kan dus behoorlijk schelen in de premie die je moet gaan betalen.

Met bovenstaande tips een autoverzekering afgesloten? Veel veilige en plezierige kilometers!