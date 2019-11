Hagenaar aangehouden voor dreiging met aanslag om sinterklaastraditie

In Den Haag is maandag een 49-jarige man aangehouden omdat hij op Facebook had gedreigd zichzelf op te blazen om zo op te komen voor de ‘sinterklaastraditie’.

Dat meldde de politie dinsdag. Zijn bericht leidde tot veel onrust op social media. Over het bericht kwamen veel meldingen binnen, waarna de politie een onderzoek begon.

Geen explosieven

Daarin werd vastgesteld wie de afzender was en de zaak werd ter toetsing voorgelegd aan de officier van justitie. Gelet op de ernst van de bedreiging, oordeelde deze dat de verdachte moest worden aangehouden.

Bij de aanhouding van de man in zijn woning zijn geen explosieven aangetroffen. Hij had spijt van zijn bericht en was geschrokken van wat het teweeg had gebracht. Donderdag wordt besloten of de man langer vast blijft zitten.

Grens

In de aanloop naar de sinterklaasviering ziet de politie dat voor- en tegenstanders van Zwarte Piet over en weer stevige uitlatingen doen. „Zolang geen strafbare grens wordt overschreden, mag iedereen zijn mening geven. De reactie van deze verdachte, waarin gedreigd werd met een aanslag waarbij onschuldige slachtoffers konden vallen, overschreed die grens", aldus de politie.