Grootste Nederlandse YouTuber Kwebbelkop faket nooit de fun!

Gamende entertainer Jordi aka Kwebbelkop is met 11,4 miljoen volgers ’s lands (en vér daarbuiten) grootste YouTuber. Zijn boek Never Fake the Fun komt donderdag uit.

,,Is dat niet...?” In de keuken van Dish aan de Kade, de relaxte eet- en drinkspot in Amsterdam Noord, stoot de kok zijn collega aan, vlak voordat de glazen deur opengaat en een vrolijke verschijning met opvallende bruine krullen, een donkerblauwe chilltrui en een lach op het gezicht zijn intrede doet. De jazzmuziek wordt alvast wat achter gezet, want hier gaat hard gekwebbeld worden, zo weten ze al. ,,Hoi, ik ben Jordi”, stelt hij zich voor.

Baas

Jordi van den Bussche (24) is bij velen bekend als Kwebbelkop, de YouTuber die zowel gamet als entertaint en elke dag een video post. ‘Bij velen’ is nog een dik understatement, want Kwebbelkop heeft de meeste abonnees van het land (en vér buiten de landsgrenzen). Ter vergelijk: Enzo Knol heeft er 2,27 miljoen, Kalvijn 1,21 miljoen. Ook grote YouTube-bazen natuurlijk, maar Kwebbelkop gaat er met zijn 11,6 volgers hard overheen. Dat zijn video’s in het Engels zijn, heeft daar zeker mee te maken, beaamt hij, ,,maar het zijn nog zo’n 20.000 meer dingen dan dat, ik heb dat proberen uit te leggen in mijn boek.”

Waarschijnlijk heeft hij zijn verhaal al tig keer verteld, toch blijven zijn groengrijze ogen continu schitteren vanachter zijn bril als hij vol enthousiasme over zijn leven en zijn YouTube-kanaal vertelt, en over zijn grote liefde ‘Azzy’ die net als hij gamet en entertaint op YouTube met haar Azzyland (10,4 miljoen volgers) en met wie hij ook een groot deel van het jaar in Canada woont. Drie jaar samen alweer, ,,Ik zag haar voor de eerste keer op een YouTube-feestje in LA en kon alleen maar denken: wáuw... Nog steeds.”

Patatje Joppie

Met regelmaat gooit hij er een Engels woord in. Milestone, username, fun. Logisch ook wel, als je bedenkt dat zowel werk als liefde in het Engels gaan. Al vloekt-ie het liefst in het Nederlands, verklapt hij, ,,dan weet niemand precies wat ik zeg.” Hij heeft eerder die ochtend al een video opgenomen in zijn huis hier iets verderop in Noord. Nee, hij heeft geen speciale gameroom ofzo, ,,eigenlijk is m’n hele huis ingericht als grote set, ontworpen door een goede vriend die set-ontwerper is.” Straks volgt er nog een opname, of twee. ,,Ik zit er wel goed in vandaag.” Dit drukke baasje heeft ook weleens een offday, waarop hij het liefst met een patatje Joppie op de bank zit, met even niemand om zich heen. Maar wel met z’n derde hand die na ontelbare speeluren bijna onlosmakelijk met hem verbonden lijkt, want een potje gamen met z’n controller maakt hem weer blij. Hij heeft overigens altijd een paar YouTube-video’s als buffer. ,,Het komt ook heel soms voor dat ik geen stem meer heb.” En dat kwebbelt natuurlijk een stuk minder lekker.

Supernerds

Het was en is zijn gamenaam, licht hij Kwebbelkop toe. Ooit bedacht toen hij een naam nodig had en terugdacht aan hoe als zesjarige een spookje had getekend die hij Kwebelkop noemde. ,,Ik ben zo dyslectisch als wat...” Maar met een B erbij had hij zijn username die hem zo’n vijftien jaar later bizar bekend zou maken. Het is een jongen die zich niet laat tegenhouden door ‘kan ik niet’ en verzint op alles een oplossing. Zo leest de dyslect een boek met behulp van luisterboeken en liefst en/en, ,,dan gaat het veel gemakkelijker.” Hij houdt van zowel Michelinsterren als van bolletjes ijs in het Vondelpark, met Azzy natuurlijk.

Ook tijdens zijn Sweet 16 werd er heel wat afgegamed

Enerzijds is hij een echte 24-jarige die gek op hangen met z’n vrienden ‘en de Febo’ is, en de humor van een kind heeft, zoals hij het zelf met een knipoog zegt. Aan de andere kant zijn er maar weinig leeftijdsgenoten die moneywise nu al zouden kunnen stoppen met werken, wiens moeders in loondienst bij hen zijn, evenals zo’n 15 andere medewerkers en die zo’n 25 keer per jaar naar de VS en Canada vliegen. Ja, knikt hij, ,,ik vind wel dat ik ongelooflijk volwassen ben met m’n business.” Want behalve de video’s zit er inmiddels een hele wereld omheen, inclusief samenwerkingen met de grootste merken.

De Amsterdammer zit in een groep van ’s werelds bekendste YouTubers die regelmatig samenkomen ‘op geheime plekken’ om van gedachten te wisselen. Hij kan er niet teveel over loslaten, glimlacht hij mysterieus, maar vooruit, ze hebben ook een appgroep en die heet YouTube Illuminati Unofficial, ,,is echt lachen, hoor, we zijn een stel supernerds bij elkaar!”

'Mam...'

Gezellig met moeders

En hoe het dan allemaal zo is gekomen? Hij nipt van zijn espresso en gaat er eens goed voor zitten. Het begon allemaal met Pokémon. Jordi merkte al gauw dat hij een meer dan goede gamer was en dat hij het leuk vond als mensen naar hem keken, terwijl hij gamede. ,,Ik ben altijd wel een entertainer geweest, vroeger waren er de toneelstukjes die ik opvoerde thuis en iets later de theaterles. Ik vertelde altijd grappen en vond het fijn als mensen om me konden lachen.” Nog steeds trouwens, getuige de ontspannen grapjes die hij tijdens het interview maakt. Hij keek veel naar gamevideo’s op YouTube en besloot het op een goede dag zelf te proberen, met al gauw een paar duizend abonnees tot gevolg. Hij slaagde voor het VWO en werd afgewezen voor de Filmacademie (,,gelukkig maar”). En toen sprak moeder Brigitte, toen nog werkzaam als HR manager, de verlossende woorden: ‘als jij het minimumloon van mijn collega’s van jouw leeftijd kunt verdienen met jou geYouTube, ga er dan maar voor.’ Hij stortte zich op zijn grote droom en al na drie maanden stond hij voor zijn moeder: ,,mam, ik moet je wat vertellen...” En hij ging ervoor.

Geen gat

De minder zichtbare wereld achter YouTube is er een die uit onder meer algoritmes, pageviews en percentages bestaat en minstens zo belangrijk is als het maken van originele video’s. De pientere Van den Bussche verdiepte zich ook daarin. Al snel tikte hij de half miljoen abonnees aan. ,,Ik weet nog dat ik toen Bon Jovi op had staan met Livin on a Prayer... We’re half way now...” Hij zingt het even, ,,het is niet voor niets mijn karaokenummer, en ik vond dat toen zo toepasselijk, voor de eerste keer voelde ik dat het echt ergens naartoe ging.” De miljoen was zijn eerste missie, de tien miljoen zijn tweede. Dubbelcheck. En nu? Geen gat in elk geval voor de entertaingamer, ,,het kan altijd beter en mooier, zolang het maar echt blijft. Dat is het bij mij altijd.”

Never Fake the Fun

Zijn boek Never Fake the Fun (Spectrum Lifestyle) gaat over hoe je een succesvolle YouTuber kunt worden door vooral plezier te hebben. Hij vertelt en verklapt van alles, belooft hij, maar is het dan zo dat iedere vrolijke frans met een camera op z’n telefoon en die zijn boek leest zomaar een YouTube-hit kan worden? Zo easy gaat het inderdaad niet, beaamt Jordi van den Bussche. ,,Het is ook een kwestie van luck. Ik geef tien procent van de secret sauce en de rest moet je echt zelf doen. Maar het kan, trust me.”