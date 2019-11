Eenden 'winnen' rechtszaak en mogen blijven kwaken

Beter een goede buur dan een verre vriend, en in dit geval heeft een Franse buur héél veel goede buren. De man woont namelijk naast zestig eenden en ganzen. En daar is hij niet heel blij mee.

De man in kwestie had een rechtszaak aangespannen, omdat hij gek werd van het gekwaak van de eenden. Een Franse rechter heeft echter bepaald dat de eenden gewoon door mogen kwaken, schrijft Reuters.

Eenden hebben gewonnen

De eigenaar van de eenden, een boer die inmiddels met pensioen is, zegt erg blij te zijn met de uitspraak: „De eenden hebben gewonnen. Ik ben erg blij, want ik wilde mijn eenden niet slachten."

De man die de klacht had ingediend was een jaar geleden in het kleine dorpje gaan wonen, in een huis op zo'n vijftig meter afstand van de eenden. Het geluid van de eenden zou abnormaal luid zijn, zei zijn advocaat. De man zou niet meer van zijn tuin kunnen genieten. Slapen met de ramen open zat er al helemaal niet in. Volgens de rechter is het geluid echter binnen de geaccepteerde geluidslimieten.

Het is niet de eerste keer dat in Frankrijk een zaak dienst over het lawaai van dieren. In september stelde een rechter nog de eigenaresse van haan Maurice in het gelijk. Buren hadden veel last van het gekraai van de haan. Maurice groeide toen uit tot het symbool voor de spanningen tussen platteland en stad in Frankrijk.