Coalitie akkoord over aanpak stikstof

De lucht die we met zijn allen inademen is de afgelopen dertig jaar een stuk schoner geworden. Dat hebben we te danken aan Europees beleid.

Zonder de maatregelen die de EU heeft opgelegd, was de vervuiling met stikstof en fijnstof een stuk groter geweest. En was de gemiddelde levensverwachting in Nederland ongeveer zes jaar lager.

Normen aan uitstoot