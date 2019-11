Boze boeren bezetten politiebureau in Zuidhorn

In het Groningse Zuidhorn heeft een groep van tientallen boeren een paar uur lang het lokale politiebureau bezet.

Zij uitten hiermee hun ongenoegen over de arrestatie van een 54-jarige collega die eerder op de dag werd aangehouden, weet RTV Noord.

Blokkades

Aan het protest zouden zo'n 60 boeren meedoen en hebben zich ook een aantal jongeren gevoegd. Toegangswegen worden met trekkers geblokkeerd en ook de ingang is niet toegankelijk. De groep zou gehoor hebben gegeven aan een demonstratieoproep van de echtgenote van de gearresteerde boer die via WhatsApp in de buurt werd verspreid.

De arrestant is een 54-jarige man uit Westerkwartier, hij werd maandag vastgezet op verdenking van het vasthouden van twee politierechercheurs. De twee hebben aangifte gedaan van vrijheidsberoving. Het incident zou hebben plaatsgevonden in de woning van de 54-jarige verdachte tijdens een woningbezoek van de rechercheurs. De man wordt ervan verdacht dat hij een politiepaard heeft aangereden tijdens de demonstraties in Groningen van vorige maand.

Na een aantal roerige uren, is de orde rond de klok van half 11 weer hersteld in Zuidhorn. De demonstranten stellen hun punt gemaakt te hebben en willen de situatie niet verder laten escaleren. Met veel lawaai van de voertuigen keerden huiswaarts. Ingrijpen van politieversterking bleef uit.