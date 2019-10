Zebra's ontsnappen uit circus en rennen snelweg op

Zebra’s hebben in Duitsland voor veel onrust en ophef gezorgd. Twee dieren ontsnapten uit het circus en renden over de snelweg.

Door de commotie vond er een ongeluk plaats en ontstond er een enorme file. Een van de zebra’s werd doodgeschoten door de politie.

In verkeerde richting

Hoe de zebra’s uit het circus in Rostock konden ontsnappen, is nog niet duidelijk. Feit is dat een van de dieren op de A20 terechtkwam en in de verkeerde richting de snelweg op rende.

Het dier beschadigde meerdere auto’s en zorgde voor een ongeluk nadat auto’s het dier probeerden te ontwijken. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de zebra werd doodgeschoten. Het andere dier kon gevangen worden en werd teruggebracht naar het circus.

Terecht of niet?

De circusdirecteur heeft een klacht ingediend tegen de politieman die de zebra, die vijf jaar oud was, doodschoot. De directeur vindt dat het dier verdoofd had moeten worden, maar de politie houdt vol dat er geen andere optie was. Dierenrechtenorganisatie PETA maakte na alle ophef het statement dat het ongeval „het zoveelste bewijs is dat wilde dieren niet veilig kunnen leven in circussen.”