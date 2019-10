Wat we tot nu toe weten over de bioscoopmoorden

Nadat de politie zo’n 200 tips ontving over de bioscoopmoorden, werd de vermoedelijke dader, Ergün S., zondag opgepakt. Wat ging daaraan vooraf?

Zaterdagochtend om 09.20 uur werden er twee lichamen aangetroffen in de Pathé-bioscoop in Groningen. Vrijwel meteen ging de politie uit van een misdrijf. Ook de vermoedelijke dader kwam snel in beeld: Ergün S., een bekende van de politie. Hij was zaterdagochtend op beveiligingscamera’s vastgelegd toen hij om half acht de bioscoop binnenliep en die even later weer verliet.

Nog geen twee uur later deed een Pathé-medewerker een gruwelijke ontdekking: in het trappenhuis werden de slachtoffers, Gina en Marinus Visser, gevonden. Gina op de tweede verdieping en Marinus een verdieping lager, bij de roltrap.

Slachtoffers

De verslagenheid onder de familie, nabestaanden en buurtbewoners is groot. Op de burenbijeenkomst in Slochteren wordt er gerouwd om de 55-jarige Gina en de 56-jarige Marinus Visser, het echtpaar dat op zo’n vreselijke manier om het leven kwam. Buren reageren geschokt, het nieuws komt keihard aan.

Vermoedelijk waren Gina en Marinus aan het schoonmaken in de bioscoop toen ze hun moordenaar tegen het lijf liepen. Terwijl een van hen het vuilnis buitenzette, kreeg S. mogelijk de kans om naar binnen te glippen. De politie heeft tot nog toe echter geen reden om aan te nemen dat S. zijn slachtoffers kende.

Gina en Marinus werkten al jaren samen in de Pathé-bioscoop in Groningen, als schoonmakers. Ze laten twee kinderen van in de twintig na, een zoon en een dochter.

200 tips

Zaterdagavond nog, zo’n twaalf uur na de vondst van de lichamen, werden foto’s en de naam van de verdachte verspreid. Beelden van de beveiligingscamera’s, waarin te zien was wat hij droeg op de dag van de moord, en een portretfoto. De politie deed dan ook de dringende oproep om de verdachte niet zelf te benaderen, maar de politie of de tiplijn te bellen.

Zo’n tweehonderd mensen deden dat daadwerkelijk, waarvoor de politie zeer dankbaar is. „Jullie hadden concrete informatie voor ons en ook waren er melders die meedachten in het onderzoek”, meldt de politie in een dankbericht. Zondagochtend leidden de vele tips tot een doorbraak: op het Hoendiep in Groningen, niet ver van de bioscoop, kon S. aangehouden worden. Hij raakte hierbij gewond.

Omdat de verdachte een mes in zijn hand had en volgens de politie een dreigende houding aannam, schoot een agent S. in zijn benen. Daarop werd hij aangehouden en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

‘Psychisch niet in orde’

De vermoedelijke dader is dus de 33-jarige Rotterdammer Ergün S. Over zijn motieven is echter nog niks bekend, het onderzoek is nog in volle gang. Zijn familie schetst in verschillende kranten wel al het beeld van een „verwarde man” die „psychisch niet in orde is”. Ook zouden ze al lange tijd geen contact meer met hem hebben, omdat S. daar niet voor openstond.

Eerder al werd er, tijdens een inval, een wietplantage ontdekt in het huis van S. Hij was daardoor een bekende van de politie. Buren melden dat hij veel drugs gebruikte en zich vreemd gedroeg.

Ook in de bioscoop zelf gaat het onderzoek verder. Aanvankelijk zou de bioscoop gister alweer opengaan, dat wordt nu uitgesteld tot morgen. De verdachte ligt nog in het ziekenhuis. Zodra hij opknapt, wordt hij verhoord en voorgeleid.