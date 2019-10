Verlamde Fransman beweegt weer door exoskelet dat 'gedachten leest'

Het wordt een doorbraak genoemd in de medische wereld. Onderzoekers hebben het voor elkaar gekregen dat een man die over zijn hele lijf verlamd was, zijn eerste stappen weer maakte.

Hij kon zijn armen en benen weer bewegen met behulp van een revolutionair mechanisch exoskelet. Wat dit stukje toegepaste medische technologie zo revolutionair maakt? Hij kan het robotpak besturen met zijn eigen hersenen.

Een grote glimlach tijdens zijn eerste testrit /FONDS DE DOTATION CLINATEC

Ledematen en hersenimplantaten

Het lyrische 30-jarige proefkonijn Thibault was eerste die hem mocht uitproberen. Hij vergelijkt zijn eerste stappen in het lab als de eerste stappen van Neil Armstrong op de Maan, meldt de BBC.

Het mechanische exoskelet wordt op dit moment getest waar hij nog wel doorontwikkeld moet worden voor de onderzoekers en experts tevreden zijn. Hoewel het pak de patiënt aanzienlijk beweeglijker maakt, gaat dit allemaal nog wel wat houterig. Vooral het opnieuw leren wandelen op een natuurlijke wijze blijkt nog tamelijk lastig onder de knie te krijgen. Het onderzoeksteam is desalniettemin zeer optimistisch, zij willen dat hun uitvinding het leven van verlamde mensen in de toekomst een stuk aangenamer maakt.

Om contact tussen de hersenen van Thibault en het exoskelet te maken, werden er twee permanente implantaten op het hersenoppervlak geplaatst. De sensoren kwamen bovenop de gedeeltes die normaal gesproken bewegingen van het lijf aansturen.

Volgens de patiënt leest zijn nieuwe high-tech harnas hiermee zijn gedachten. Als hij aan lopen denkt dan wordt er een opeenvolging van bewegingen in gang gezet waardoor de benen van het robotpak een stap naar voren maken. Ook de beide armen zijn naar eigen voorkeur te bewegen zonder dat hier een 'analoog' signaal van het brein naar het ledemaat voor nodig is.

Verlamd voor het leven?

Thibault, die niet met achternaam genoemd wil worden, was voor zijn verlamming altijd kerngezond. Vier jaar geleden tijdens een avondje stappen sloeg het noodlot toe toen hij een harde val van 15 meter naar beneden maakte. Hoewel hij het ongeluk overleefde, was zijn ruggenmerg ernstig beschadigd waardoor hij twee jaar lang in het ziekenhuis moest verblijven. Bewegen heeft hij sindsdien nooit meer gedaan.

In 2017 meldde hij zich aan als vrijwilliger voor een experiment met een nieuw exoskelet ontwikkeld door een team van de Universiteit van Grenoble. Zonder training de mechanische ledematen aantrekken en weglopen was er echter niet bij. Nadat hij zijn hersensensoren kreeg, moest de oud-opticiën eerst oefenen met een virtueel personage in een computerspel. Nadat hij hierin genoeg bedreven raakte, was het tijd om hetzelfde te proberen in de echte wereld. En dit lukte afgelopen vrijdag ook daadwerkelijk.

„Alsof ik de eerste man op de Maan was, zo bijzonder voelde het. Omdat ik vier jaar lang niet heb gelopen, was ik vergeten hoe staan precies voelt. Ook besefte ik opnieuw dat ik groter was dan veel anderen in de ruimte," vertelt de Fransman over zijn nieuwe high-tech outfit die 65kg schoon aan de haak weegt.

Sensoren sturen het exoskelet aan /FONDS DE DOTATION CLINATEC

Mechanisch exoskelet of biologisch mensenskelet?

Een volwaardig alternatief voor een biologisch skelet is het pak anno 2019 nog niet. Hiervoor is het paradepaardje van de Universiteit van Grenoble nog lang niet ver genoeg doorontwikkeld. Hoewel de eerste tests erg goed gingen heeft het met volledig autonoom bewegen nog weinig te maken, vertellen experts aan de Britse publieke omroep.

De ledematenprotese zou bovendien nog niet klaar zijn om buiten het laboratorium te functioneren. De tests werden uitgevoerd met behulp van een zekering aan het plafond om het risico op vallen uit te sluiten.

En nu? Verwacht in 2020 in elk geval nog geen volwaardige mechanische Terminatorpakken bij de Media Markt. De Franse onderzoekers gaan de technologie eerst verder verfijnen zodat hij steeds een stukje bruikbaarder wordt. Een doorbraak hebben ze al binnen; de hypothese dat ledematen op afstand kunnen worden aangestuurd vanuit het menselijk brein is hiermee aangetoond. Hoewel dit theoretisch al was aangetoond, was het tot op heden nog nooit klinisch bewezen met alle vier ledematen.

Voor Tibault word het bewegen van zijn vingers en het oppakken en verplaatsen van spullen vermoedelijk de volgende stap.