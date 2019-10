Veel Nederlanders zijn vaak te moe om gezonder te leven

Vrijwel alle Nederlanders (92%) vinden ontspanning belangrijk voor een gezond leven, maar bijna de helft (45%) doet geen poging om vaker die ontspanning op te zoeken. Vermoeidheid, stress en tijdgebrek zijn de voornaamste redenen om gezonde doelen op gebied van ontspanning maar ook beweging, soms links te laten liggen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Kantar, in opdracht van Zilveren Kruis.

Energie

Dat we regelmatig moeten bewegen, gezond moeten eten, genoeg moeten ontspannen en goed moeten slapen, mag geen geheim heten. Maar het is voor veel Nederlanders lastig om die gezonde ambities vol te houden. Eén op de vijf voelt zich bijvoorbeeld niet fit genoeg om te sporten en dertig procent voelt zich te moe om te ontspannen.

Een gezond leven geeft energie, maar vergt ook inspanning. Drie op de tien Nederlanders geven aan niet toe te komen aan genoeg ontspanning, slaap of gezonde voeding. Ruim vier tiende beweegt niet genoeg.

Klein beginnen

Hidde van der Ploeg, onderzoeker en gezondheidswetenschapper bij Amsterdam UMC, legt uit: „De sleutel voor het langdurig volhouden van een gezondere levensstijl zit vaak in het stellen van reële doelen die in kleine stappen te behalen zijn." Hoge doelen stellen voor jezelf kan dus averechts werken. Je moet niet meteen een halve marathon willen rennen, of vijf keer per week naar de sportschool gaan, meent Van der Ploeg. Klein beginnen is vaak een veel beter idee. „Wandelen is bijvoorbeeld al intensief genoeg voor gezondheidsvoordelen."

Ook als je dus eigenlijk geen zin hebt, of te moe bent om iets te doen, kan één blokje om al genoeg beweging zijn, volgens Van der Ploeg. „Dat geeft energie en een positief gevoel. En als je het samen doet motiveer je elkaar nog meer. Het is ook verstandig om activiteiten te zoeken die functioneel en/of leuk zijn, dat zorgt dat ze makkelijk in je dagelijks leven te integreren zijn. En dat is de beste drijfveer voor succes.”

Vrouwen hebben meer moeite

Nederlanders geven zichzelf met een 7,2 een ruime voldoende als het gaat om hun eigen gezondheid. Maar waar het een gezonde levensstijl betreft, zijn we kritischer op onszelf. Zo geeft bijna 1 op de 4 zichzelf een onvoldoende voor voldoende beweging en ook het volhouden van gezonde leefgewoonten wordt als heel moeilijk ervaren.

Vooral de vrouwen vinden het lastig om genoeg te bewegen. 45 procent van hen, tegenover 31 procent van de mannen, worstelt daarmee. Als we kijken naar het krijgen van genoeg slaap heeft 28 procent van de vrouwen daar moeite mee, ten opzichte van 18 procent van de mannen. Over het algemeen zien vrouwen meer beren op de weg, als het gaat om het bereiken van een gezondere levensstijl.

Kleine veranderingen, gezond effect

Naast stress, vermoeidheid of motivatieproblemen zijn er ook externe factoren die een gezondere levensstijl bemoeilijken. Tijdgebrek door werk, maar ook een drukke planning of het weer zijn barrières voor veel Nederlanders om gezonde doelen te behalen. Terwijl ook op het werk of thuis juist met kleine veranderingen aan die gezonde levensstijl gewerkt kan worden.