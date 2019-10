Trump bevestigt: IS-leider Baghdadi dood

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondagmiddag (Nederlandse tijd) in een persconferentie bevestigd dat IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi is omgekomen.

Dit is gebeurd tijdens een operatie van speciale Amerikaanse eenheden in het noordwesten van Syrië. Trump meldde ook dat een aantal medestanders van de IS-leider zijn omgekomen.

De gerichte aanval vond plaats in de regio Idlib in het noordwesten van Syrië, niet ver van de grens met Turkije. De VS kreeg de informatie over de verblijfplaats van Al Baghdadi van Iraakse inlichtingendiensten.

Aan het hoofd van terreurgroep IS

De Irakees kwam in 2010 aan het hoofd te staan van de terreurgroep IS. Onder zijn leiding veroverde de organisatie grote delen van Syrië en Irak. IS voerde terreurbewind met martelingen, slavernij, verkrachtingen en massa-executies.

De aanhangers voerden verschillende bloedige aanslagen uit in Europa. Zo eiste IS de aanslag in Parijs op en ook de aanslag op het vliegveld van Brussel.