Rebelse Adrenaline wordt eerste vrouwelijke held in strips Asterix

De avonturen van de Galliërs Asterix en Obelix worden al zo'n zestig jaar uitgegeven. Toch viel er een ding behoorlijk op in de avonturen over de toverdrank en de strijd tegen de Romeinen; het was nogal een mannenwereldje.

Hier is sinds deze week verandering in gekomen. Het duo krijgt in het nieuwe album 'De Dochter van de Veldheer' gezelschap van Adrenaline, een roodharige tienermeid die niet op haar mondje is gevallen en bovendien niet vies is van een potje knokken.

'La fille de Vervingetorix'

Het 38ste album van Asterix ligt sinds donderdag in de schappen in heel Europa. Net als de voorgaande drie albums is het verhaal geschreven door auteur Jean-Yves Ferri die samen met tekenaar Didier Conrad het stokje overnam van de originele maker Albert Uderzo in 2009.

In het nieuwe stripverhaal wordt een nieuw personage geïntroduceerd die luistert naar de naam Adrenaline. Zij is de rebelse dochter van de Gallische koning Vercingetorix die is gevangen genomen door de troepen van Julius Caesar. Omdat de Galliërs bang zijn dat er hetzelfde gebeurt met zijn dochter, krijgen de kleine Asterix en zijn gezette compagnon Obelix de taak om als lijfwachten te fungeren. Maar dat ze haar eigen mannetje echter wel kan staan, blijkt al snel.

Asterix en Obelix stond niet bepaald bekend als een reeks met veel vrouwelijke personages. „En als ze al verschenen waren het vaak aantrekkelijke jonge vrouwen waar Obelix een oogje op kreeg. En hier bleef het dan bij, meer diepgang boden deze vrouwelijke personages doorgaans niet," vertelt Conrad aan The Guardian. „Dit is bij Adrenaline helemaal anders, ze maakt het de helden vanwege haar rebelse aard en temperament behoorlijk lastig."

Het uiterlijk van Adrenaline zou volgens sommigen wel iets van klimaatactiviste Greta Thunberg hebben vanwege de norse gezichtsuitdrukking en de vlechten. De makers verzekeren echter dat elke gelijkenis is gebaseerd op toeval. Het is overigens niet dat er helemaal geen vrouwen voorkomen in de stripboeken, zo speelt de Egyptische koningin Cleopatra in meerdere albums een belangrijke bijrol.

Artwork van de 'dochter van de veldheer' /AFP

Asterix en Obelix

Het eerste stripboek over Asterix de Galliër verscheen in 1959 en is zestig jaar na dato nog altijd erg populair. Zo werden meerdere avonturen verfilmd en is er in Frankrijk een speciaal themapark ter ere van het Gallische duo geopend. In totaal zijn er 350 miljoen albums van verkocht, dit maakt Asterix de bestverkochte stripreeks van heel Europa.

De verhalen spelen zich zo'n 50 jaar voor onze jaartelling af in het Romeinse Rijk van Julius Caesar die in rap tempo bezig is om zijn imperium uit te breiden. Het lukt hem echter niet om heel Gallië (Frankrijk) te veroveren omdat de inwoners van een klein dorpje in Normandië zich niet zomaar laten verslaan. Een speciale toverdrank die hen ijzersterk maakt, zorgt ervoor dat ze na 38 albums nog steeds dapper weerstand bieden tegenover een van de machtigste rijken uit de geschiedenis.

De originele makers zijn er na al die tijd niet meer bij betrokken. Scenarioschrijver René Goscienny overleed in 1977 en tekenaar Albert Uderzo ging in 2009 na de verschijning van het 34ste verhaal op 82-jarige leeftijd met pensioen. Ferri en Conrad zijn het originele makers altijd erg trouw gebleven en waken ervoor dat er niet teveel wordt afgeweken van de oorspronkelijke scenario's van hun mentoren.