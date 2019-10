Politieagenten geschopt en geslagen door groep minderjarigen

De politie is in de nacht van zaterdag op zondag belaagd door zeker veertig jongeren in het Brabantse Moergestel. De jongeren waren aanwezig op een feest toen ze ruzie kregen met de beveiliging.

Agenten schoten de beveiliging toen te hulp, maar zij werden geschopt en geslagen door de groep jongeren. Ook werden er dranghekken naar ze gegooid.

Rond 01.30 uur werden de jongeren aangesproken door de beveiliging van het Feest van de Lange Nacht. Het is nog niet duidelijk wat de reden was, maar mogelijk controleerde de beveiliging sommige jongeren op hun leeftijd. Er ontstond hierna een gevecht, waarop de beveiliging de hulp van de politie inriep.

Nieuwe vechtpartij

Aanvankelijk konden de vier aanwezige agenten het gevecht sussen, maar dat was van korte duur. „Het leek erop dat de rust was teruggekeerd", schrijft de politie. „Maar kort daarna ontstond er toch een nieuwe vechtpartij bij de ingang van de tent." Meer versterking werd opgeroepen, ook politieagenten met honden meldden zich op de plaats van het gevecht.

Ongeveer honderd jongeren bemoeiden zich met de opnieuw opgelaaide ruzie, veertig van hen gingen met 'extreem geweld' tegen de politie in. Zij sloegen, schopten en gooiden met dranghekken.

Eén aanhouding verricht

Uiteindelijk kon de politie het plein schoonvegen en is er één aanhouding verricht. Een vijftal van de agressieve jongeren is gebeten door een politiehond.

De politie is geschrokken van het extreme geweld en de agressie waarmee de jongeren zich tegen hen keerden. „Geweld tegen de politie is onacceptabel en elk incident is er één te veel. Over die grens gaan, accepteren wij niet", schrijft de politie.

Of de minderjarigen jongeren onder invloed van alcohol of drugs waren, is niet bekend.