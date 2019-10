Nieuwe opleiding voor automonteurs van de toekomst

Het werk van de automonteur verandert drastisch. Om toekomstige monteurs daarop voor te bereiden, start het Vista College in Heerlen een nieuwe opleiding.

De automonteur van de toekomst sleutelt niet meer in een dieselwalm onder ronkende motoren, maar kan zijn werk gewoon doen vanachter een laptop. De reden: de waterstofauto en elektrische auto zijn bezig met een flinke opmars.

En ja, aan een Tesla valt weinig te sleutelen. „De automonteur van de toekomst zit nog wel in een autogarage, maar wel in een hele schone”, zegt Gio Colombi. Hij is opleidingsmanager van de nieuwe opleiding tot elektro-automonteur in Heerlen, die start vanaf september 2020. Het Vista College gaat samenwerken met vijf dealerbedrijven uit de omgeving. „We zijn blij met deze samenwerking, want de bedrijven uit het werkveld hebben veel kennis.”

Een nieuwe studie is hard nodig, ziet John Thomassen van Welling Autobedrijven. Dat is een van de deelnemende dealers. „De wereld om ons heen verandert. Het traditionele automonteurs-vak is niet meer zoals het was. De automonteur wordt eigenlijk een soort IT’er.”

Daar komt nog iets bij, zegt de Limburger. „De schoolbanken in de automobielsector zijn maar mondjesmaat gevuld. Het vak moet weer lekker gemaakt worden.”

Charme

Hans Demollin (21) studeert op dit moment voor autotechnicus in Heerlen. Nu besteedt de school ook al aandacht aan de nieuwe ontwikkelingen in de autobranche, zegt hij. Zo kent de school twee verschillende garages: eentje zoals we die nog kennen, en één vol elektrische auto’s, meetopstellingen en connected systemen.

Werken in die eerstgenoemde garage, vindt de vierdejaarsstudent het leukst. Maar dat komt ook omdat hij tijdens zijn stage nog minder met elektroauto’s mag werken. „Het is voor grote dealers nu nog lastig om studenten daaraan te laten meewerken, vanwege alle protocollen.” De veranderingen in zijn vakgebied noemt hij even wennen, „maar het hoort erbij”, nuanceert hij. „De autotechniek is de laatste decennia constant in verandering, dat heeft zo ook zijn charmes.”

De grootste verandering is de verbrandingsmotor die langzaam verdwijnt, zegt opleidingsmanager Colombi. „In plaats daarvan komen elektrische auto’s en auto’s op waterstof.” En ondertussen komen er steeds meer technische snufjes bij. „Een auto wordt een soort iPhone op wielen.”

Specialistische kennis

Auto’s behoeven straks misschien minder onderhoud, zegt Thomassen, „maar het is niet zo dat ze géén onderhoud meer nodig hebben.” Het gaat volgens hem juist om specialistische kennis, die nu vaak nog ontbreekt. „De automonteur van straks moet erop toe zien dat ook mét alle technieken, de veiligheid gewaarborgd blijft.”

Er is volgend jaar plek voor 25 leerlingen. Zij gaan aan de slag bij een van autodealers die. Thomassen hoopt zo aan nieuwe monteurs te komen. „Die kunnen we goed gebruiken.”