Nederlands gedestilleerd weer op de (borrel)kaart

Goed nieuws voor liefhebbers van Nederlandse drank. Hooghoudt lanceert een nieuwe jenever. Hiermee wil de destilleerderij een nieuwe doelgroep aanboren.

De evenementlocatie voelt aan als The Garrison – de Engelse pub uit de populaire serie Peaky Blinders. In het midden van de zaal staat een authentiek Engelse bar en de barmannen zijn geheel in roaring twenties-stijl gekleed. Een van hen is druk bezig met het bereiden van jenevermixen. Met zijn snor lijkt het net of Arthur Shelby himself de drankjes maakt.

In de Suikerfabriek in Groningen wordt de heruitvinding van jenever gevierd.

Destilleerderij Hooghoudt brengt een aantal nieuwe jenevers op de markt die de drank bij een nieuw publiek, in binnen- en buitenland, populair moet maken.

Bezoekers kijken vol belangstelling naar de mixkunsten van de mannen achter de bar en de nieuwe stijl van de flessen wordt aandachtig bekeken. Bert Hooghoudt, de eigenaar van de destilleerderij, komt zich netjes persoonlijk voorstellen aan iedereen. Hij is erg blij met de nieuwe weg die het drankmerk ingeslagen is. „Er gebeurt eindelijk weer iets rondom in Nederland gedestilleerde drank, hier wacht ik al vijfentwintig jaar op”, zegt hij opgetogen.

Mixdrank

De meeste genodigden zijn gearriveerd. Eén van de bartenders neemt het woord, terwijl serveersters iedereen voorzien van een goed gevuld glas met een doorzichtige drank en een citroentje. „Dit is een raw genevermet tonic”, zegt Lennart Deddens (35) van de Groningse cocktailbar The Stockroom. „Raw is een van de vier jenevers die vandaag wordt gepresenteerd wordt. Normaal gaan jenever en tonic niet goed samen, maar dit is geen gewone jenever”, vervolgt Deddens die in 2015 werd uitgeroepen tot de beste bartender van ons land. „We hebben het graanachtige deel van deze jenever aangepast op de smaak van tonic. Deze soort jenever is perfect om klassieke cocktails mee te maken zoals de Tomn Collins, The White lady en dus ook de jenever(gin)-tonic.” Hij heft zijn glas omhoog. „Ik zou zeggen enjoy!”

De jenever-tonic valt goed in de smaak. Terwijl sterrenkok Steven Klein Nijenhuis de lunch voorbereidt en serveersters de tafel dekken, wordt er aan de bar gezellig geborreld. „Het beeld dat mensen van jenever hebben is toch dat het wordt gekocht door een oude mannen”, zegt Brand Activation Manager Laurens Speek. „En vaak is dat ook zo. Zo’n drie á vier procent van hen overlijdt per jaar en er komt niemand voor terug.” Hij neemt een slok. „De ouderen hebben slechts twee prioriteiten: het moet dichtbij verkrijgbaar zijn en niet te duur.” Bij jongeren is dat wel anders, ziet hij. „Zij willen een hippe drank met een zoete smaak. Het moet lekker in de mix kunnen. De vraag is veranderd, en daar moeten wij op inspelen met bijvoorbeeld de Sweet Spiced Genever”. De borrel wordt onderbroken door een serveerster die vertelt dat er een drie-gangen menu klaarstaat. „Zonder onze trouwe klanten waren we nooit groot geworden”, vervolgt Speek. „We blijven uiteraard ook ouderwetse jenevers maken.”

Het diner is volledig in Nederlandse stijl en aangepast op de smaak van jenever. Zo bestaat het toetje uit een bolletje ijs op een bedje van venkel. Elke gang wordt geserveerd met een andere jenevervariant of mix.

In de smaak

Het aanboren van een nieuwe doelgroep door het invoeren van nieuwe smaken, is niet het enige wat het drankmerk wil. Speek wil dat jenever net zo gezien gaat worden als wijn. „Granen kunnen we op het gebied van smaak en kwaliteit vergelijken met druiven, er is alleen heel weinig over bekend. Een andere regio en een andere grond, zou een andere smaak jenever moeten opleveren. De Fransen noemen dit terroir.”

Na de maaltijd delen de serveersters kaarten uit met nummers. Het is tijd voor een oer-Hollands potje bingo. De leiding wordt genomen door de kantinejuffrouw van de drankfirma. Door haar Groningse accent is ze soms lastig te verstaan, met vele foute bingo’s tot gevolg. En wat betekent dat? Uiteraard, een liedje zingen! De verliezer kiest voor het nummer Mooi Manvan Mannekoor Karrespoor. Een goede keuze, want al gauw blèrt iedereen het refrein mee. „Ja dat is mooi, mooi, mooi man. Het leven dat is één groot feest. Mooi, mooi, mooi man”, klinkt het door de zaal. De nieuwe jenevers vallen duidelijk bij iedereen in de smaak.