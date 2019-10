Lerarenstaking op 6 november gaat door

De leraren in het basis- en voortgezet onderwijs gaan op 6 november staken. Eerder was daar ook al sprake van, maar nu is het officieel. Het ultimatum van onderwijsbonden voor meer geld in het onderwijs is afgelopen.

Tijdens de stakingsdag gaan de leraren niet naar het Malieveld in Den Haag, zoals tijdens de vorige staking op 15 maart wel het geval was. De bonden roepen nu leerkrachten op om op social media zoveel mogelijk van zich te laten horen. „Samen met alle stakers willen we de Tweede Kamer via social media overtuigen dat het anders moet."

Eis

Nog steeds staan veel vacatures open in het onderwijs. Vorige week kwamen premier Rutte, minister Slob en de onderwijsbonden bij elkaar om te praten over de problemen in het onderwijs. Het onderwijs eist 423,5 miljoen euro van het kabinet. Dat geld is volgens de bonden nodig om de werkdruk te verlagen, het lerarentekort aan te pakken en de salarissen in de sector te verhogen.

Het gesprek verliep goed, maar leidde niet tot concrete toezeggingen. Er wordt nog een tweede gesprek georganiseerd, maar het is nog niet duidelijk wanneer. Mocht dat voor 6 november zijn en voldoende zekerheid geven, kan de staking alsnog worden afgeblazen, zegt de Algemene Onderwijsbond.

De bonden hebben 6 november gekozen, omdat dan behandeling is van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer. Sommige leerkrachten hadden liever een andere dag dan een woensdag gezien, omdat de woensdag 'het minst pijn doet', zeggen ze.