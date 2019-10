Klimaatactivisten: overheid moet de klimaatnoodtoestand uitroepen

Maandagochtend blokkeerden leden van de klimaatbeweging Extinction Rebellion de Stadhouderskade in het centrum van Amsterdam, bij het Rijksmuseum. Wat willen ze bereiken?

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam had de activisten vrijdag verboden om op de Stadhouderskade bij het Rijksmuseum te staan. Ze mochten van Halsema op het Museumplein staan, maar kozen er bewust voor om op een niet-goedgekeurde plek te staan. „We staan voor het Rijksmuseum, dat is het hart van Amsterdam en natuurlijk een iconische plek”, vertelt Elle van Zeeland, woordvoerder van Extinction Rebellion. „In de jaren 70 is hier ook een groot protest geweest, en aan de hand daarvan is de overheid gaan luisteren.”

Actie in andere wereldsteden

Extinction Rebellion is een internationale beweging. Mensen in andere wereldsteden voerden ook actie. In onder meer New York, Parijs, Londen en Berlijn worden delen van de stad geblokkeerd. In Londen waren voor 9 uur maandagochtend al twintig mensen gearresteerd en twee bruggen werden afgesloten. In New York werd vooral de mode-industrie onder vuur genomen en in Berlijn waren om 07.00 uur al zo’n 1000 mensen op de been.

„De laatste tijd zijn er in Nederland, en in andere landen over de hele wereld, protesten geweest”, vervolgt Van Zeeland. Maar de overheid luistert niet, benadrukt ze. „We zijn nu overgegaan tot zo’n actie, om de overheid tot luisteren te dwingen. We zetten ze eigenlijk voor een paradox: repressie of luisteren. Maar we willen niet meer genegeerd worden.”

Demonstranten hebben tentjes opgezet voor het Rijksmuseum. /ANP

Ecologische crisis

Het doel van de beweging in Nederland is „de overheid de ecologische crisis laten erkennen”. Van Zeeland: „De overheid moet de waarheid vertellen, burgers informeren en doen wat nodig is om de klimaatcrisis tegen te gaan. Ons doel is bereikt als de Nederlandse overheid de klimaatnoodtoestand uitroept en luistert naar onze eisen.” Extinction Rebellion eist dat de overheid eerlijk is over de klimaatcrisis. Ook wil de groep dat er wordt gedaan wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Als laatste vinden actievoerders dat de overheid de burgers moet laten beslissen over een rechtvaardige transitie omtrent het verminderen van de uitstoot.

Gisterochtend rond 09.00 uur werden honderden demonstranten omsingeld door de ME en de politie, die in sommige gevallen ook mensen wegdroegen. Maar er heerst totaal geen vervelende sfeer, vindt Van Zeeland. „De politie en ME schrikken ons niet af, de sfeer is juist heel gemoedelijk. Er wordt veel gezongen, we staan tegenover de politie en praten met elkaar. Er worden zelfs grapjes gemaakt. Mensen worden wel weggedragen, maar we willen natuurlijk blijven zitten.”

De politie probeert demonstranten te verwijderen. /ANP

Ook zijn er, gedurende de dag, tientallen aanhoudingen verricht door de politie. Rond 15.45 uur is het genoeg geweest, vonden Halsema, de politie en justitie. De klimaatactivisten werden met bussen naar een afgelegen locatie gebracht. „Aangezien een grote groep het verbod blijft negeren is de driehoek nu gedwongen tot bestuurlijke maatregelen over te gaan. Mensen die niet vrijwillig gaan, worden met bussen verplaatst naar een afgelegen locatie binnen de gemeentegrens”, luidt de verklaring. Er waren daarvoor al ongeveer 90 mensen gearresteerd en naar een cellencomplex gebracht.

‘Here to stay’

Het plan is om de blokkade, en daarmee het protest, een week lang vol te houden. Op Twitter geeft Extinction Rebellion aan dat ze „here to stay" zijn. Maar hoe doe je dat, als mensen gewoon moeten eten, slapen, drinken? „We hadden een keuken geregeld, maar die is al in beslag genomen. De keuken stond op het terrein van Paradiso, maar dat mag niet, omdat het niet op het terrein van de blokkade was”, zegt Van Zeeland.

Mensen zijn wel goed voorbereid, vertelt ze. Veel van de demonstranten hebben eten mee. Er zijn ook tentjes opgezet voor het Rijksmuseum. „We gaan nu kijken hoelang we het volhouden. Dat kan een week zijn, maar ook een paar dagen.”