Kipdöner niet langer döner, New York verbiedt foie gras

In de Duitse stad Weimar kan je voortaan op veel plekken geen broodje döner meer bestellen. Het fastfoodgerecht bestaat nog wel, maar moet in veel gevallen anders genoemd worden.

Dat is het gevolg van een wet van de Voedsel- en Warenautoriteit uit 1988. Daarin staat dat döner alleen döner genoemd mag worden, als er bepaalde ingrediënten worden gebruikt bij de bereiding. Zo is de op veel plekken populaire kipdöner geen döner volgens de wet in Weimar. Die stelt namelijk dat het schapenvlees of rundvlees moet bevatten. Dit vlees mag verder alleen bereid worden met zout, eieren, olie, uien, melk en yoghurt.

Broodje met vlees van het spit

De wet werd lange tijd 'verwaarloosd' door de gemeente Weimar, maar deze kondigt nu aan de wet weer streng te gaan handhaven. Dit heeft als gevolg dat veel verkopers hun menukaarten en borden moeten aanpassen en dat kan flink in de papieren lopen. De naam zal veranderd moeten worden naar 'broodje met vlees van het spit'.

Toch staat de Consumentenbond achter de maatregel. „We vinden het niet overdreven. Want we hebben al geconstateerd dat vlees van mindere kwaliteit door de döner wordt gemengd. Ook werden er smaakversterkers of aroma's toegevoegd. Dat hoort niet zo."

Foie gras

Zo'n naamswijziging is echter pas één ding. In New York wordt op aandringen van dierenactivisten per 2022 de Franse delicatesse foie gras verboden. Dat is momenteel al het geval in onder andere Israël, Tsjechië, Groot-Brittannië en een andere Amerikaanse staat Californië.

Foie gras is dan ook een veelbesproken gerecht. Het wordt gemaakt van ganzen- of eendenlever en om die levers zo groot mogelijk te krijgen worden de dieren dwangmatig volgestouwd.

Duizend restaurants

Toch staat het gerecht bij zo'n duizend restaurants op de kaart, zo schat The New York Times in. Niet iedereen van hen kan zich er in vinden. „New York staat bekend vanwege de fantastische gastronomie, hoe kunnen we zonder foie gras. Wat wordt het volgende: geen kalfsvlees meer?", zo reageert een restauranthouder.

Toch is het nog maar de vraag of hij bereid is de wet te overtreden. Daarop staat namelijk een boete van 2.000 dollar of een jaar gevangenisstraf.