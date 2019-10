Jaap Stam sluit vertrek als trainer van Feyenoord niet uit

Zijn de dagen van Jaap Stam als trainer van Feyenoord geteld? Hij sluit het zelf in elk geval niet uit.

„Die momenten kunnen komen", zei de trainer van Feyenoord na een kansloze nederlaag bij Ajax (4-0). Stam oogde aangeslagen na het verlies bij de rivaal uit Amsterdam. „Het gaat er om dat je perspectief ziet", zei hij. „En hoe de spelers op je reageren."

Verantwoordelijkheid nemen

De trainer van Feyenoord kijkt er niet raar van op dat een deel van de aanhang van zijn club nu om zijn ontslag schreeuwt. „Ik weet hoe mensen denken", reageerde hij. „Ik weet ook hoe de tendens is en hoe die soms gemaakt wordt. Er wordt niet altijd gekeken naar de situatie. Maar ik ben als trainer verantwoordelijk voor de resultaten."

Stam schakelde pas over naar een systeem van vijf verdedigers toen Ajax al viermaal had gescoord. „In de tweede helft wilden we de schade alleen maar beperken, zo eerlijk moet ik zijn. Maar je weet niet of het anders was gelopen als we zo waren begonnen."

Feyenoord keek al na zeven minuten tegen een achterstand van 2-0 aan. "Het ging niet zo als we hadden afgesproken", zuchtte Stam. "We wilden compact spelen maar al na twee minuten staat er iemand vrij voor de doelman. En vijf minuten later scoort hun linksback die ook helemaal vrij staat. Ajax is een goede ploeg met veel positiewisselingen. Maar als ze de bal hadden, dan konden ze ons ook pijn doen."

Trainerscarriere

Jaap Stam was als voetballer een fysiek sterke en betrouwbare centrale verdediger die 67 interlands op zijn naam heeft staan. Hij speelde onder meer voor PSV, Lazio Roma, Manchester United, AC Milaan en Ajax. Nadat hij stopte met voetballen begon hij aan een loopbaan als trainer. In 2014 werd hij coach van Jong Ajax en in de seizoenen die daarop volgden nam hij het Britse Reading en PEC Zwolle onder zijn hoede.

In maart van dit jaar werd bekend dat hij Giovanni van Bronckhorst zou gaan opvolgen bij Feyenoord. Onder Stam werden de Rotterdammers derde in de Eredivisie afgelopen seizoen. Dit seizoen wil het echter nog niet echt vlotten met zijn ploeg. Na de zeperd in Amsterdam staat Feyenoord op een teleurstellende twaalfde plaats in de competitie. Niet bepaald een plek waar je ze zou verwachten gezien de begroting en selectie.