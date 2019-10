Goud voor Chateau Meiland: 'Authentiek en gewoon, dat scoort'

Het goud ging woensdagavond naar Chateau Meiland. Wat zegt dit kijkcijferkanon over televisiekijkend Nederland?

„Wat goeeeed”, riep Martien Meijland woensdagavond op het podium van het Gouden Televizier-Ring Gala. Het programma is sinds half mei op de buis en wint nú al de gouden ring. En dat is inderdaad een „goede” prestatie te noemen. Want waar Expeditie Robinson al twintig jaar op de buis is en voor de vijfde keer de ring in de wacht probeerde te slepen, lukt het Chateau Meijland binnen een jaar. Wat maakt de realityserie over ‘de Meilandjes’ zo sterk?

Het is authentiek, zegt programmamaker Bert van der Veer. „Er is al zoveel glitter en glamour op tv, mensen vinden het ook leuk om te zien hoe iemand zijn hoofd stoot aan een plankje.” En je ziet vaker in de tv-geschiedenis dat dit gewaardeerd wordt, vervolgt hij. „Denk aan de Veerkampjes, die bekend werden van Man bijt hond en een eigen realitysoap kregen. En voor Frans Bauer geldt eigenlijk hetzelfde. Het zijn ‘gewone mensen’ en tegelijkertijd hebben ze ook een eigen personality.”

Voor wie het SBS-programma niet kent: Martien Meiland en zijn vrouw Erica zijn met dochter Maxime, kleindochter Claire en huisvriendin Caroline naar het Franse dorp Beynac (in de Dordogne) verhuisd om een chateau te kopen en om te toveren tot een bed and breakfast. De familie wordt gevolgd bij het verbouwen van het kasteel en de uitstapjes die ze maken. Hun mentaliteit: niet lullen maar poetsen en altijd jezelf blijven.

Het gesprek

De kijker was duidelijk: 55 procent van de stemmen ging naar Chateau Meiland. Het programma is nu verzekerd van een plekje in de televisiehistorie. Wat zegt de winst over televisiekijkend Nederland? „Dat ook televisie van dit niveau erkend wordt”, zegt Van der Veer. „Hoewel de eerste twee afleveringen niet zo goed werden bekeken en de producent zich al zorgen begon te maken, werd het langzaam spraakmakend en het gesprek bij de koffieautomaat.”

Martien Meiland tijdens de uitreiking van de 54ste Gouden Televizier-Ring voor het beste televisieprogramma van het afgelopen jaar. / ANP

De NPO en RTL hebben geen brood gezien in het format, vertelde kasteelheer Meiland woensdagavond op de bühne. „SBS bedankt, jullie waren de enige die erin hebben geloofd”, lachte hij. „En wij hebben SBS uit het slijk gehaald, want wij waren eindelijk het kijkcijferkanon.”

Dat klopt, iedere maandagavond zappen meer dan een miljoen mensen naar het programma. Afgelopen maandagavond nog een record van 1,4 miljoen. Zijn dankwoord kon dan ook rekenen op het nodige gejuich. Van der Veer, ook voormalig programmadirecteur van RTL, onderschrijft de woorden van Martien. „Het programma is een uniek verschijnsel en met liefde en aandacht gedraaid en gemonteerd. En voor SBS is het een hele goede zet geweest. Het heeft de omroep wat meer op de kaart gezet en de programma’s ervoor en erna profiteren ervan.”

Zagen NPO en RTL dan niet dat dit weleens een hit kon worden? „Tsja”, zegt Van der Veer. „Als je een lijstje gaat maken van een programma dat succesvol is geworden, maar eerst is afgekeurd, wordt dat een lange lijst. Henny Huisman is in het begin ook afgewezen door Veronica en de TROS. Je moet maar net iemand vinden die in je gelooft.”

Martien Meiland tijdens de uitreiking van de 54ste Gouden Televizier-Ring voor het beste televisieprogramma van het afgelopen jaar. / ANP

Zorgen over finale ESF Rotterdam

Wat een heerlijke winnaar op dit pijnlijke gala met dodelijke stiltes, blikt Gordon op Instagram terug op het gala. „Wat een kneuterigheid weer. Ik maak me zorgen over de presentatie van het ESF na wat ik heb gezien gisteren.” Ook Bert van der Veer is niet enthousiast over de presentatie. „Als dit een generale repetitie was voor Rik en Dionne, dan was het niet de beste. Het was onhandig en ze hielden erg vast aan de autocue. Ik ben er niet zo zeker van dat dit het duo moet worden tijdens het Eurovisiesongfestival in Rotterdam.”