Eurovisiesongfestival in Rotterdam krijgt 'Open Up' als thema

Een Eurovisiesongfestival is natuurlijk niet compleet zonder slogan en dus moet ook Nederland eraan geloven. 'Open Up' is het geworden, dit werd donderdagavond wereldkundig gemaakt door AVROTROS, NOS en de NPO:

#openup

Volgens uitvoerend producent Sietse Bakker past dit uitstekend bij ons land. „Nederland is een land met een open blik naar de wereld, waar we onze mening, met respect voor elkaar, niet onder stoelen of banken steken. Met de slogan Open Up nodigen we mensen uit zich open te stellen voor de ander, voor meningen, elkaars verhalen en natuurlijk voor elkaars muziek," laat hij weten in een verklaring.

In de 20ste eeuw had het songfestival geen slogan, dit is in 2002 een jaarlijkse traditie geworden. Vanaf dat jaar had elke editie - op 2009 na - een thema, zo was 'Dare to Dream' de lijfspreuk van het songfestival in Tel Aviv, waar Duncan Laurence er met de winst vandoor ging. In 2017 was 'Celebrate Diversity' de slagzin en in de jaren daarvoor werden leuzen als 'Come Together', 'Building Bridges' en '#joinus' gebruikt.

Aankomend jaar in mei zal voor het eerst in veertig jaar tijd het grootste televisie-evenement op de planeet neerstrijken in Nederland. Het eurovisiesongfestival vindt plaats op 12, 14 en 16 mei in Ahoy. Nederland hoeft dit jaar geen halve finale te overleven en is vanwege de status als gastland verzekerd van een plekje in de finale.

De gekte wordt nu al gemerkt in de organiserende stad. Hotelkamers zijn er in mei 2020 nauwelijks meer te krijgen zonder zeer diep in de buidel te tasten en ook in omliggende gemeentes is sprake van een gigantische vraag naar overnachtingen. Er worden dan ook tienduizenden fans van over de hele wereld verwacht in de Maasstad.

Presentatieploeg

Welke artiest Nederland tijdens deze thuiswedstrijd mag gaan vertegenwoordigen is nog niet bekend. De geruchten gaan op dit moment vooral over wie de presentatie op zich moet gaan nemen. Hierbij wordt in de wandelgangen al druk gespeculeerd. Voor alsnog lijken Eva Jinek, Dionne Stax, Chantal Janzen, Jan Smit, Paul de Leeuw, Herman van der Zand de beste papieren te hebben.

Maar er zijn meer kapers op de kust. Zo lijkt EenVandaag-presentator Lammert de Bruin hoge ogen te gooien als we Twitter mogen geloven. Via dit platform werden donderdagavond al enkele gevatte inhakers verzonnen op #openup.